به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترنشنال نیوز، از جمله این موارد صدور دستور اجرایی جدیدی است که اجازه نمی‌دهد ایالت‌ها قوانین هوش مصنوعی خود را وضع کنند و یک فدرال یگانه می‌سازد.

ترامپ در این باره اعلام کرد دستور اجرایی در هفته جاری صادر و یک قانون ملی برای هوش مصنوعی ایجاد می‌کند که به گفته دست اندرکاران صنعت برای بی اثرکردن قوانین پراکنده ای که توسط ایالت‌های مختلف وضع می‌شود، لازم است.

این اقدام برد بزرگی برای شرکت‌های فناوری است که رابطه نزدیکی با کاخ سفید ایجاد کرده اند. رئیس جمهور آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی تروث، متعلق به خود نوشت: اگر قرار است رهبری هوش مصنوعی را برعهده داشته باشیم، باید یک قانون وجود داشته باشد. من هفته جاری دستور اجرایی وضع یک قانون را امضا می‌کنم. نمی‌توان انتظار داشت یک شرکت هر بار که می‌خواهد اقدامی تازه انجام دهد، ۵۰ تاییدیه دریافت کند.

طبق گزارش رویترز، ترامپ قبلاً جزئیاتی ارائه نکرد که هفته گذشته در حال بررسی صدور یک فرمان اجرایی بوده است.

این در حالی است که شرکت‌های اوپن‌ای‌آی، گوگل متا پلتفرمز و شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر اندریسن هوروویتز به جای مجموعه‌ای پراکنده از قوانین در ۵۰ ایالت، خواستار تدوین استانداردهای ملی برای هوش مصنوعی شده اند، زیرا این قوانین را مانعی برای نوآوری می‌دانند.

این شرکت‌ها استدلال می‌کنند که اگر ایالت‌ها اجازه داشته باشند فناوری هوش مصنوعی را به‌طور مستقل قانون‌گذاری کنند، آمریکا در توسعه این فناوری از چین عقب خواهد افتاد.

در همین حال، رهبران ایالتی از هر دو حزب اصلی بر ضرورت ایجاد چارچوب‌های حفاظتی برای هوش مصنوعی تأکید کرده‌اند.