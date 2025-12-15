چه کسانی به لحاظ پزشکی استطاعت تشرف به حج ۱۴۰۵ را ندارند؟

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرعشی با اشاره به تمهیدات پزشکی پیشبینیشده برای زائران حج اظهار کرد: در حال حاضر ۱۵۱ پزشک برای معاینه زائران شهرهای مختلف کشور در نظر گرفته شده است که هر پزشک بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ زائر را معاینه خواهد کرد. پس از انجام معاینات و در صورت احراز استطاعت جسمی و تأیید آن، ثبتنام زائر قطعی میشود.
وی با تأکید بر اینکه تشخیص استطاعت جسمی یکی از الزامات اصلی تشرف به حج است، افزود: مواردی از نظر پزشکی وجود دارد که بهعنوان منع مطلق استطاعت جسمی شناخته میشوند. این موارد هم در دستورالعملهای پزشکی عربستان سعودی مورد تأکید قرار گرفته و هم دستورالعملهای فرهنگستان علوم پزشکی کشور بر آنها صحه گذاشته است.
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلالاحمر ادامه داد: زائرانی که دچار نارسایی شدید قلبی، نارسایی شدید تنفسی هستند، یا در ۶ ماه اخیر دچار انفارکتوس قلبی یا مغزی شدهاند، امکان تشرف به حج را ندارند. همچنین افرادی که بهتازگی پیوند قلب، کلیه یا کبد انجام دادهاند و همچنان تحت درمان دارویی هستند، در گروه منع تشرف قرار میگیرند.
مرعشی تصریح کرد: بیماران مبتلا به سرطانهای پیشرفته که تحت درمان هستند، زنان باردار، بیماران دیالیزی و افرادی که دچار نارسایی پیشرفته کلیه هستند نیز بر اساس ضوابط پزشکی، امکان اعزام به حج ۱۴۰۵ را نخواهند داشت.
وی با اشاره به سازوکار حذف افراد فاقد استطاعت جسمی گفت: چنانچه زائری در مرحله ثبتنام اولیه نامنویسی کرده باشد اما در جریان معاینات پزشکی مشخص شود که در یکی از گروههای دارای منع تشرف قرار دارد، در هر مرحلهای از معاینات که این موضوع احراز شود، ادامه روند اعزام او متوقف و نام وی از فهرست کاروان حذف خواهد شد.
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلالاحمر تأکید کرد: هدف از این سختگیریها، حفظ سلامت زائران و پیشگیری از بروز مشکلات جدی پزشکی در طول سفر حج است و تمامی معاینات بر اساس ضوابط مشخص و یکسان برای همه زائران انجام میشود.
