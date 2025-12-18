به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه همزمان با صبح پنجشنبه در حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه تمهیدات لازم برای تمتع ۱۴۰۵ در استان اندیشیده شده است، تاکید کرد: با تلاش و پیگیری مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان دو نفر از پزشکان بومی استان برای امور معاینات پزشکی و همراهی زائران به جمع خادمان اضافه شدند.

وی با بیان اینکه برای کسب آمادگی و هماهنگی بهتر جلسه هماهنگی مدیران و پزشکان حج تمتع ۱۴۰۵ در استان سمنان برگزار شد، افزود: برنامه‌ریزی برای آغاز فرآیند معاینات پزشکی زائران حج تمتع محور و هدف اصلی این نشست بود همچنین مسائل مرتبط با نحوه انجام معاینات پزشکی، زمان‌بندی برنامه‌ها، همکاری پزشکان از مهمترین موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت و مسائل مرتبط با آن، هماهنگ شد.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه آمادگی مراکز درمانی از جمله دیگر موضوعات مورد بحث بود تا بهترین آمادگی برای تمتع ۱۴۰۵ بین هلال احمر و حج و زیارت استان سمنان ایجاد شود، گفت: شرکت‌کنندگان در این نشست بر لزوم تعامل و همکاری مستمر بین دستگاه‌های مرتبط به منظور ارائه خدمات مطلوب به زائران و حفظ سلامت آنان تأکید کردند.

چتری ضمن بیان اینکه این دست نشست‌ها با هدف آمادگی استان سمنان برای اعزام زائران به حج تمتع سال ۱۴۰۵ استمرار هم خواهد داشت، ابراز کرد: هشت کاروان تمتع ۱۴۰۵ به استان سمنان تخصیص داده شده است.

وی با اشاره به اینکه ثبت نام قطعی و انتخاب کاروان توسط زائران از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۵ شروع شده است، افزود: زائرانی که قبلاً پیش ثبت نام انجام داده‌اند، از طریق ورود به سامانه my.haj.ir نسبت به انتخاب کاروان اقدام کرده‌اند

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه در پیش ثبت نام ۴۳ درصد از زائران تمتع ۱۴۰۵ استان سمنان مرد و ۵۷ درصد زن بوده‌اند، گفت: با توجه به اینکه در پیش ثبت نام یک هزار نفر شرکت کرده بودند تا کنون ۹۸ درصد زائران نسبت به انتخاب کاروان و ثبت نهایی خود اقدام لازم را داشته‌اند.