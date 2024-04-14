به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مرعشی، در نشست خبری، افزود: در اواخر اردیبهشت عملیات حج آغاز میشود و قبل از اعزام حجاج الزاماتی مثل احراز استطاعت جسمی و روانی حجاج ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: ۸۷ هزار و ۵۰۰ حاجی امسال به حج اعزام میشوند که ۳ درصد از این تعداد عوامل اجرایی هستند. هر ساله انجام معاینات قبل از حج و اقدامات درمانی حجاج در عربستان بر عهده مرکز پزشکی است.
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر ادامه داد: شروع معاینات حجاج از سال ۱۴۰۲ شروع شده است. فرآیند انتخاب پزشکان از سایت مرکز پزشکی شروع و بعد از مصاحبه تعدادی از پزشکان برای انجام معاینات انتخاب شدند. امسال تمام پزشکانی که زائران را معاینه میکنند به حج مشرف میشوند. به ازای هر ۶۰۰ زائر یک پزشک انتخاب شده تا خدمات بهداشتی و درمانی را ارائه دهند.
اعزام حدود ۱۵۰۰ نفر زائر مسن به حج ۱۴۰۳
مرعشی خاطر نشان کرد: بیش از ۱۴۵۰ زائر بالای ۸۰ سال، ۹۲ نفر زیر ۱۸ سال افراد، ۹ هزار و ۴۸۹ نفر بین ۷۰ تا ۸۰ سال سن دارند. از ۸۲ هزار و ۱۶۴ نفر ثبت نام شده، ۶۲ هزار و ۱۴۲ نفر معاینه شده، پرونده ۹ هزار ۲۶۲ نفر در حال بررسی و ۹ هزار و ۴۴۰ نفر معاینه نشدهاند.
وی در ادامه توضیح داد: ۷۰۷ نفر از حجاج هم به کمیسیونهای تخصصی ارجاع شدهاند تا پرونده آنها مورد بررسی قرار بگیرد. ۱۱ هزار و ۳۲۰ نفر از حجاج مبتلا به دیابت و ۱۶ هزار ۸۷۰ نفر از حجاج فشار خون دارند.
زائران دیالیزی امسال به حج نمیروند
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت ادامه داد: ۳ هزار و ۲۰۵ نفر بیمار دارای بیماری قلبی و ۵۹۰ نفر از حجاج دارای بیماری ریوی هستند. زائران دیالیزی هم برای اولین سال به حج مشرف نمیشوند.
مرعشی افزود: تعداد پزشکان حج امسال کاهش پیدا کرده تا حجاج به میزان بیشتری اعزام شوند و صف طولانی حجاج در انتظار کاهش یابد. کادر پزشکی سال قبل ۴۲۵ نفر بودند که این میزان به ۳۸۰ نفر کاهش پیدا کرده است.
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت توضیح داد: همانند سال گذشته ارائه خدمات در مکه در پلی کلینیک ۶۵ تختخوابی مجهز و ۵ درمانگاه شبانه روزی ارائه میشود. در محلهای اسکان زائران هم مطب ۸ ساعته دایر است و داروها با پرواز مستقیم از تهران به عربستان برای حج عمره ارسال میشود.
وی ادامه داد: حج عمره از ۳ اردیبهشت آغاز میشود و تا ۴ ذی القعده داروها اعزام و تیم پزشکی با زائران اعزام میشود. داروهای حج عمره با زائران ارسال میشود ولی داروهای حج تمتع حجم بیشتر و فرآیند زمان بری دارد که بعد از مجوز عربستان ارسال خواهد شد.
مرعشی توضیح داد: سرمها و شربتهای مورد نیاز حجاج از عربستان خریداری میشود و سایر اقلام دارویی خریداری شده و در حال بسته بندی است. بر اساس مصرف سالهای گذشته و نیاز سنجی انجام شده و فارماکوپه دارویی محموله دارویی ارسال میشود.
به گفته این مقام مسئول, داروهای ممنوعه همانند حج سالهای گذشته است. داروهای خاص بیماران با نسخه انگلیسی همراه حجاج باشند تا در فرودگاه مقصد دچار مشکل نشوند.
واکسن اجباری حج امسال مننژیت است
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت بیان کرد: واکسن اجباری حج امسال مننژیت است و تزریق واکسن کرونا و آنفلوانزا و تب زرد برای حجاج ایرانی الزامی نیست. این واکسن توسط هلال احمر تهیه و در تمام کشور توزیع شده است و تزریقات باید تا دو هفته قبل از اعزام زائران تزریق شوند.
وی توضیح داد: معاینه فقط ۹ هزار نفر از زائران انجام نشده و به این ترتیب معاینه حدود ۹۰ درصد زائران به اتمام رسیده است. استطاعت جسمی ۵۹۵ نفر تائید نشده است و میتوانند به پرونده خود اعتراض کنند.
وی گفت: بر اساس نظرات کارشناسان فرهنگستان علوم پزشکی جمع بندی شد که حجاج دیالیزی با توجه به بررسیهای علمی و فقهی به عربستان اعزام نشوند. خانمهایی که کودک شیرخوار زیر یک سال دارند نیز امسال به دلیل در خطر قرار گرفتن تغذیه نوزاد اعزام نمیشوند.
مرعشی گفت: بیماری آلزایمر، به صورت دقیق توسط پزشکان اعصاب و روان بررسی میشود اما ممکن است که آب و هوا و یا تغییر مکان، بر عود بیماری و یا بروز بیماری تأثیرگذار باشد.
وی با بیان اینکه امسال تستهای متنوعی از افراد گرفته میشود توضیح داد: تستهای تشخیصی برای هر گروه از حجاج برنامه ریزی شده است، تستهایی برای افراد باسواد و بیسواد که تا حدودی میتواند آلزایمر پنهان را تشخیص دهد نیز گرفته میشود.
مرعشی با اشاره به شناسایی دقیق افراد مصرف کننده مواد مخدر افزود: برای شناسایی این افراد، به صورت دقیق آزمایش و عدم استطاعت افراد صادر میشود، اما در برخی از موارد افراد اصرار به حضور در مناسک حج دارند و آزمایش منفی به مراجع پزشکی ارائه میدهند که در نهایت در فرودگاه اجازه خروج از کشور به آنها داده نمیشود.
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر، گفت: امسال کم سنترین حاجی هم یک نوزاد شیرخوار ۶ ماهه است که به همراه خانواده ۵ نفره به حج اعزام میشوند.
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