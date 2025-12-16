قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به آخرین وضعیت آنفلوآنزا در کشور، گفت: تزریق واکسن آنفلوآنزا اگرچه بهطور معمول در ماههای شهریور و مهر توصیه میشود، اما افراد پرخطری که تاکنون واکسن نزدهاند و به آنفلوآنزا مبتلا نشدهاند، در صورت دسترسی میتوانند همچنان واکسن تزریق کنند.
وی با بیان اینکه این توصیه بر اساس نظر کمیته علمی آنفلوآنزا انجام میشود، افزود: کمیته علمی متشکل از متخصصان بیماریهای عفونی بزرگسالان و کودکان، ایمونولوژیست، اپیدمیولوژی و ویروسشناسی و سایر رشتههای مرتبط است که با بررسی منابع علمی معتبر جهانی و شواهد بومی، توصیههای لازم را ارائه میدهد.
وضعیت دسترسی به واکسن آنفلوآنزا
مرادی درباره دسترسی به واکسن گفت: وزارت بهداشت در اواخر فصل تابستان و ابتدای فصل پاییز، واکسن آنفلوآنزا را برای گروههای پرخطر تأمین کرده است و بخشی از این واکسن در داروخانهها در اختیار افرادی که خواهان ان بودهاند قرار داده و بخشی دیگر در بخش بهداشت را برای گروههای پرخطر مانند مادران باردار به صورت رایگان توزیع کرده است و هنوز احتمال دارد و مقدار محدودی از واکسن در مراکز بهداشتی باقی مانده باشد، همچنین ممکن است در برخی داروخانهها بهصورت محدود واکسن یافت شود.
وی تأکید کرد: اگر فردی جز گروههای پرخطر است و به واکسن دسترسی دارد، تزریق آن توصیه میشود، به شرط آنکه پس از تزریق، تا دو تا سه هفته نکات بهداشتی و محدودیت تماس را رعایت کند؛ زیرا ایمنی واکسن بلافاصله ایجاد نمیشود.
پیک سوم آنفلوآنزا
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر در پاسخ به شایعات مربوط به پیک سوم آنفولانزا گفت: اصطلاح پیک سوم آنفلوآنزا به صورت معمول اتفاق نمیافتد و الگوی معمول آنفلونزا هر سال به این صورت است که معمولاً اوسط پاییز آغاز میشود و تا اواخر پاییز یا اوایل زمستان ادامه دارد و یک پیک هم در انتهای زمستان اتفاق میافتد که خفیفتر است.
فشار بر تختهای بیمارستانی بهویژه در بخش کودکان
مرادی با اشاره به افزایش مراجعات بیمارستانی در زمان اوج آنفلوآنزا، در سال جاری بهویژه در کودکان، اظهار داشت: در پیک بیماری اخیر، برخی بیمارستانهای اطفال با ظرفیت نزدیک به تکمیل شدن مواجه شدند اما در هیچ جای کشور اختلالی در ارائه خدمت ایجاد نشد و کودکان معمولاً به دلیل استفراغ در سویه سال جاری و نیاز به سرمتراپی در سال جاری مراجعات زیادی به بیمارستان داشتند.
وی افزود: به صورت طبیعی در مقاطعی این فشار میتواند ارائه خدمت را با دشواری مواجه کند، بر اساس دادههای نظام دیده بانی، آنفلوآنزا در دو هفته اخیر در برخی از استانها روند ثابت یا کاهشی داشته است.
وضعیت فعلی آنفلونزا در استانها
به گفته مرادی؛ در حال حاضر تقریباً همه استانهای کشور درگیر آنفلوآنزا بودهاند، اما استانهایی که زودتر درگیر شده بودند، اکنون در حال فروکش هستند و استانهایی که دیرتر وارد موج شدهاند، در مرحله اوج یا نزدیک به آن قرار دارند.
وی در پایان تأکید کرد: تشدید پروتکلها و رعایت آداب تنفسی و شست و شوی دستها و رعایت بهداشت فردی، پرهیز از حضور غیرضروری در تجمعات، توجه به علائم بیماری و مراجعه بهموقع به مراکز درمانی، داشتن تهویه در محل زندگی و کار همچنان مهمترین راهکارهای کنترل آنفلوآنزا در کشور است.
