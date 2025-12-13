کودکان؛ حلقه اول انتقال ویروس آنفلوآنزا به خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مردانی فوقتخصص بیماریهای عفونی با اشاره به اوج مراجعه بیماران با علائم عفونت ویروسی در چهار تا پنج هفته اخیر، گفت: اکثر استانهای کشور درگیر شدهاند، مدارس تعطیل شدهاند و درمانگاهها و مطبها مملو از بیمار هستند. این نشانهها بیانگر شیوع ویروس آنفولانزا است.
وی با بیان اینکه هر ۱۰ سال یکبار ممکن است آنفولانزا به شکل اپیدمیک دربیاید، افزود: متأسفانه در سالهای گذشته نیز وضعیت مشابهی منجر به فوت تعدادی از هموطنان شد. اما ویژگی نگرانکننده این همهگیری فعلی، آسیبپذیری بیشتر کودکان و جوانان است.
کودکان؛ حلقه اول انتقال ویروس به خانواده
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انتقال ویروس از طریق مهدکودکها و مدارس را یکی از راههای اصلی گسترش بیماری دانست و تأکید کرد: بسیاری از کودکان خردسال یا واکسن نزدهاند یا آنتیبادی کافی ندارند. بنابراین ابتدا خودشان مبتلا میشوند و سپس بیماری را به اعضای خانواده انتقال میدهند.
هشدار درباره جوانان و بستری در ICU
مردانی با اشاره به موارد شدید بیماری در جوانان هشدار داد: متأسفانه هماکنون چندین مورد ابتلای جوانان در بخشهای مراقبتهای ویژه داریم که تعدادی از آنها منجر به فوت شدهاند. این موضوع لزوم توجه جدی به پیشگیری را دوچندان میکند.
راههای پیشگیری و درمان: از خودمراقبتی تا پرهیز از آنتیبیوتیک
این کارشناس بیماریهای عفونی، مهمترین راه مقابله را «خودمراقبتی» عنوان کرد و خطاب به خانوادهها گفت: اگر کودک علائمی مانند آبریزش بینی، عطسه، سرفه یا تب دارد، از فرستادن او به مدرسه خودداری کنید. همچنین اگر فردی در خانواده علامتدار شد، باید دو تا سه روز استراحت کند و به محل کار نرود. استراحت و مصرف مایعات فراوان، به ویژه مرکبات، به بهبود سریعتر کمک میکند.
وی در رادیو گفتوگو تأکید کرد: مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک برای آنفولانزا کاملاً بیفایده و اشتباه است، زیرا این بیماری ویروسی است.» دکتر مردانی داروی ضدویروس «اوسلتامیویر» (تامیفلو) را در صورت مصرف در ابتدای بیماری، کاهنده طول دوره، شدت علائم و عوارض بیماری دانست.
واکسن هنوز هم مؤثر است
مردانی با رد شایعه عدم دسترسی به واکسن، اعلام کرد: «واکسن آنفولانزا از ماهها قبل وارد کشور شده و هنوز به مقدار کافی موجود است. تزریق حتی در این مرحله نیز به ویژه برای گروههای پرخطر میتواند از بستری و ورود به ICU جلوگیری کند. فرقی نمیکند واکسن داخلی باشد یا خارجی؛ مهم این است که تزریق شود.
این فوقتخصص بیماریهای عفونی با پیشبینی ادامه روند فعلی تا ماههای بهمن و اسفند، خاطرنشان کرد: واکسن به تنهایی کافی نیست. رعایت پروتکلهای خودمراقبتی، استفاده از ماسک در فضاهای شلوغ، و پرهیز از روبوسی و دستدادن همان اقداماتی است که در دوران کرونا نیز بسیار مؤثر بود.
وی در پایان از همه هموطنان خواست با رعایت این توصیهها، از سلامت خود و عزیزانشان در برابر این موج آنفولانزا محافظت کنند.
