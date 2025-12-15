خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ امیرماهان محمدی یکتا: استان تهران به عنوان پرجمعیت‌ترین منطقه کشور با جمعیتی حدود ۱۵ میلیون نفر در محدوده شهری، با چالش جدی کمبود منابع آبی روبرو است، در ساعات اوج مصرف، بسیاری از شهروندان با افت فشار آب مواجه می‌شوند که در برخی موارد به قطره‌چکانی شیرهای آب منجر شده است.

استان تهران اکنون در میانه یکی از خشک‌ترین دوره‌های معاصر خود قرار دارد، مشکل افت فشار و قطعی موقت آب در ساعت‌های اوج مصرف، به ویژه در مناطق مرتفع و حاشیه‌ای استان تهران، در ماه‌های اخیر به امری مکرر تبدیل شده است.

این مشکل به ویژه در مناطق پرجمعیت و ساختمان‌های بلندمرتبه مشهود است و مسئولان تأکید دارند که تنها راهکار پایدار، مدیریت مصرف توسط شهروندان است.

هدف تعدیل فشار جلوگیری از قطعی گسترده آب است

محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص توضیح داد: ناگزیر هستیم برای اینکه منابع کم را به نحوی مدیریت کنیم که با چالش مواجه نشویم، یک افت فشار و تعدیل حداکثری در شبکه ایجاد کنیم.

وی اضافه کرد: در نقاط مختلف استان تهران، با توجه به میزان مصرف، افت فشار آب متفاوت است.

اردکانی افزود: این سیاست تعدیل فشار، به ویژه در ساعات شب و بامداد (به صورت یک شب در میان)، برای توزیع عادلانه منابع محدود اجرا می‌شود و هدف آن جلوگیری از قطعی گسترده آب است.

وی تأکید کرد: با نصب مخزن ذخیره و پمپ در ساختمان‌ها، شهروندان می‌توانند از تأثیر افت فشار در امان بمانند و تاکنون بیش از ۸۵ درصد مشترکان این تجهیزات را نصب کرده‌اند.

افت فشار راهکاری موقتی برای کاهش برداشت و جلوگیری از خالی شدن کامل مخازن است، وضعیت این مخازن هشداردهنده است؛ طبق گزارش‌ها، سدهای اصلی تأمین‌کننده آب تهران تنها حدود ۱۱ درصد ظرفیت خود آب دارند، برای نمونه، سد لتیان حدود ۹ درصد و سد امیرکبیر حدود ۸ درصد پر است و اکنون کشور وارد ششمین سال متوالی خشکسالی شده که از نظر گستره و شدت، در دوران معاصر بی‌سابقه ارزیابی می‌شود.

علت کمبود آب روزهای تعطیل در پردیس چیست؟

در منطقه شرق استان تهران، به ویژه شهر پردیس که با افزایش سریع جمعیت مواجه است، مشکلات افت فشار شدیدتر گزارش شده است،

علیرضا قاسمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره اظهار کرد: در شهر پردیس افزایش جمعیت داریم و واحدهایی که در طول هفته شاید خالی باشند، در پایان هفته با حضور سکنه و افزایش مصرف مواجه می‌شود.

وی در مورد کاهش قابل توجه فشار آب در پایان هفته گذشته گفت: با هماهنگی انجام‌شده با استان، تصمیم گرفتیم چند اقدام انجام دهیم، یک خط مستقیم از مخزن به فاز ۳ اجرا شد، اتصال به شبکه انجام شد و به سرعت تانکرهای سیار در منطقه مستقر شد، تا آب‌رسانی انجام شود و افزایش دبی نیز داشتیم، اکنون شبکه و مخازن به حالت نرمال برگشته و مشکل برطرف شده است.

به گفته مسئولان وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب، استان تهران وارد ششمین سال متوالی خشکسالی شده است، وضعیتی بی‌سابقه در ۶۰ سال اخیر. ذخایر سدهای تأمین‌کننده آب پایتخت به کمترین سطح تاریخی رسیده و بارندگی‌ها در سال آبی جاری بسیار ناچیز بوده است.

اردکانی هشدار داد که بدون صرفه‌جویی حداقل ۲۰ درصدی شهروندان، پایداری شبکه تهدید می‌شود، اما با همکاری مردم تاکنون بیش از ۹۷ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی محقق شده که معادل سه ماه پایداری اضافی ایجاد کرده است.

این بحران ناشی از تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی‌ها و رشد جمعیت است و مسئولان بر پرهیز از نوبت‌بندی آب تأکید دارند، اما مدیریت فشار را به عنوان استاندارد جهانی برای عبور از ناترازی منابع و مصارف ضروری می‌دانند.

کارشناسان اتفاق نظر دارند که بحران کنونی حاصل دهه‌ها سوءمدیریت، سیاستگذاری نادرست و بی‌توجهی به هشدارها است، که تغییرات اقلیمی تنها آن را تشدید کرده است.

شهروندان نیز با نصب لوازم کاهنده مصرف (مانند سرشیرها و سردوش‌های کم‌مصرف) و ذخیره آب می‌توانند نقش مؤثری در مدیریت این چالش ایفا کنند.