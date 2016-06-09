گلایه ساکنان چند شهرک کرمانشاه از قطعی و افت فشار آب

به گزارش خبرنگار مهر، قطعی و اُفت فشار آب در چندین محله از شهر کرمانشاه همچون سعدی، بهار و مصوری گلایه‌هایی از سوی شهروندان را به دنبال داشته و در ماه رمضان و نیاز به مصرف آب مشکلاتی برای شهروندان ایجاد کرده است.

یکی از ساکنان منطقه بهار در کرمانشاه نسبت به قطعی و اُفت فشار آب انتقاد داشت و در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه بیشتر شب‌ها با مشکل افت فشار و قطعی مواجه هستیم و در ماه رمضان نیز که سحر به آب نیاز داریم به مشکل بر می‌خوریم.

ساکنان محله سعدی کرمانشاه نیز نسبت به قطعی و افت فشار آب در ساعاتی از شب گلایه دارند و اعلام کردند که این مسئله در ماه رمضان آنان را به مشقت انداخته است.

مسئول روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در خصوص این مشکل به خبرنگار مهر، توضیح داد: معمولا در محله‌های جنوب شهر همچون خیام، سعدی، زیباشهر، پردیس از ساعت ۲۳ تا ۳ یا ۳ و نیم صبح تعدیل فشار آب انجام می‌شود تا در طول روز به مشکل برخورد نکنیم.

علی حسین مرادی گفت: ما تعهدی برای تامین فشار آب در طبقات سوم به بالا در ساختمان‌ها نداریم و خود اهالی و ساکنان باید برای استقرار مخزن و پمپ اقدام کنند.

وی گفت: تامین فشار آب تا طبقه سوم ساختمان‌ها را بر عهده داریم اما بیشتر از آن بر عهده خود اهالی است اما اقدام ما برای جلوگیری از مشکل کمبود آب در طول روز، تعدیل فشار آب در ساعاتی از شب است و قطعی آب در این ساعت نداریم و تنها تعدیل انجام می‌شود.

مرادی با اشاره به وجود ۱۶۰۰ کیلومتر شبکه آب در کرمانشاه گفت: البته ممکن است مشکلات دیگری همچون بافت فرسوده و یا مشکل زیرساختی نیز عامل این مشکل باشد اما ساکنان ساختمان‌ها باید خود اقدام کنند و مخزن بگذارند و بعد به شکل اساسی پمپ نصب کنند.

وی گفت: با شروع فصل گرما و گرد غبار مصرف آب نیز افزایش می‌یابد و ما برای اینکه در طول روز با مشکل مواجه نشویم در ساعاتی از شبانه روز در برخی محلات تعدیل فشار آب داریم.