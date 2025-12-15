به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با حضور در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی پژوهش، فناوری و فن‌بازار، از غرفه‌های مختلف این نمایشگاه بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین دستاوردها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های پژوهشی و فناورانه کشور قرار گرفت.

اسلامی در جریان این بازدید، ضمن گفتگو با پژوهشگران، فناوران، مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه فناوری، بر اهمیت توسعه پژوهش‌های کاربردی، تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و پیوند مؤثر میان صنعت و دانشگاه تأکید کرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با حضور در غرفه‌های مختلف از دستاوردها و فعالیت‌های مجموعه‌ها بازدید کرد و توضیحات کارشناسان و محققان را در خصوص پروژه‌های در حال اجرا و برنامه‌های پیش‌رو شنید.

گفتنی است؛ بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی پژوهش، فناوری و فن‌بازار در بازه زمانی ۲۲ تا ۲۵ آذرماه، از ساعت ۸ تا ۱۵ با هدف معرفی توانمندی‌های علمی و فناورانه کشور، حمایت از ایده‌های نوآورانه و تقویت ارتباط میان بخش‌های پژوهشی، صنعتی و اقتصادی برگزار شده و میزبان طیف گسترده‌ای از فعالان عرصه علم و فناوری است.