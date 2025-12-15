موتور سواران سیاهپوش نیروهای جولانی را در غرب حلب به گلوله بستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المرصد، افراد مسلح ناشناس به نیروهای جولانی در غرب حلب حمله کردند.

افراد مسلح ناشناس موتور سوار، نیروهای جولانی را در حومه شهر داره عزه و جاده مواصلاتی میان این شهر و دیرسعمان در حومه غربی حلب به گلوله بستند.

طبق اطلاعات اولیه بر اثر این حمله یکی از نیروهای جولانی زخمی شده است. مهاجمان سیاهپوش به سمت شمال فرار کردند.

این در حالی است که پیش از این، وزارت کشور سوریه اعلام کرده بود که در جریان حمله مسلحانه علیه عناصر وابسته به جولانی در شهر معره النعمان واقع در حومه جنوبی ادلب دست کم چهار از این عناصر کشته شدند.

همچنین گزارش شده که حمله مذکور باعث زخمی شدن یکی از عناصر وابسته به جولانی نیز شده است.

این وزارت خانه اعلام کرد که نیروهای امنیتی عملیات خود را برای تفتیش منطقه با هدف پیدا کردن عاملان این حمله آغاز کرده‌اند.

به تازگی نیز یک حمله علیه نظامیان آمریکایی در شهر تدمر سوریه رخ داد که در پی آن تعدادی کشته و زخمی شدند.

لازم به ذکر است که از زمان براندازی نظام بشار اسد در سوریه تاکنون درگیری‌های مسلحانه و تنش‌های داخلی در این کشور متوقف نشده است.