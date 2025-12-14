  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۷

منابع سوری: نظامیان آمریکایی در سوریه وحشت‌ زده‌اند

منابع سوری از گسترش ترس و نگرانی در میان نظامیان آمریکایی در این کشور و آماده باش پایگاه‌های آمریکا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، منابع سوری اعلام کردند که پایگاه‌های آمریکا داخل خاک این کشور در پی حمله روز گذشته در تدمر در حالت آماده باش به سر می‌برند.

آنها بیان کردند که نیروهای آمریکایی متمرکز در تعدادی از پایگاه‌های این کشور در سوریه به ویژه در الحسکه، دیرالزور و دیگر مناطق در حالت آماده باش شدید به سر می‌برند.

این منابع اضافه کردند که نظامیان آمریکایی نگران هستند حمله روز گذشته در تدمر نقطه آغاز دیگر حملات علیه آنها باشد. همچنین گفته می‌شود که عامل حمله دیروز یکی از عناصر وابسته به جولانی بود که وارد تشکیلات امنیتی وی شده بود.

روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از یک افسر آمریکایی درباره جزئیات حمله به نظامیان آمریکایی در تدمر سوریه اعلام کرد که این حمله در جریان نشستی میان یک افسر آمریکایی و یک مقام وزارت کشور سوریه در شهر تدمر رخ داد.

این روزنامه نوشت: «یک فرد مسلح به‌تنهایی از پنجره ظاهر شد و اقدام به تیراندازی کرد که در پی آن، نیروهای آمریکایی و سوری به حمله پاسخ دادند و فرد مهاجم کشته شد.»

این حمله چندین کشته و زخمی در میان نظامیان آمریکایی برجای گذاشت.

    نظرات

    • IR ۲۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      اگر گروهای مقاومت وارتش اسد باهم متحد شوند می‌توانند سوریه را به آمریکا واسراییل تا امن بکنند اگر امکانات ریز پرنده داشته باشند این عملیاته خیلی موثری واقع میسود
    • IR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      ترامپ باید تابوت های بیشتری برای سربازان خود به سوریه بفرستد

