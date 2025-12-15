به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، وزارت کشور سوریه اعلام کرد که در جریان حمله مسلحانه علیه عناصر وابسته به جولانی در شهر معره النعمان واقع در حومه جنوبی ادلب دست کم چهار از این عناصر کشته شدند.

همچنین گزارش شده که حمله مذکور باعث زخمی شدن یکی از عناصر وابسته به جولانی نیز شده است.

این وزارت خانه اعلام کرد که نیروهای امنیتی عملیات خود را برای تفتیش منطقه با هدف پیدا کردن عاملان این حمله آغاز کرده‌اند.

به تازگی نیز یک حمله علیه نظامیان آمریکایی در شهر تدمر سوریه رخ داد که در پی آن تعدادی کشته و زخمی شدند.

لازم به ذکر است که از زمان براندازی نظام بشار اسد در سوریه تاکنون درگیری‌های مسلحانه و تنش‌های داخلی در این کشور متوقف نشده است.