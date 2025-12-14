به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه های سوریه اعلام کردند که ارتش این کشور عملیاتی را علیه هسته‌های داعش در مناطق الفرقلس، قریتین و بادیه در حومه حمص در پاسخ به حمله روز شنبه به نیروهای آمریکایی و رژیم جولانی هنگام گشت‌زنی مشترک در شهر تدمر انجام داده است.

یک منبع امنیتی سوریه به الجزیره گفت که پنج نفر از جمله سه مظنون به دست داشتن در تیراندازی دیروز در تدمر، در این عملیات دستگیر شده‌اند.

وزارت کشور دولت موقت سوریه هم با صدور بیانیه ای درباره حمله روز شنبه در تدمر اعلام کرد: حمله تدمر در جریان جلسه‌ای بین مقامات امنیتی سوریه و هیئتی از نیروهای ائتلاف بین‌المللی رخ داد. حمله به نیروهای مشترک سوری-آمریکایی منجر به کشته شدن دو نظامی آمریکایی و یک مترجم و زخمی شدن دو نفر دیگر شد.

این وزارتخانه افزود: هدف این حمله بی‌ثبات کردن امنیت و تضعیف تلاش‌های مشترک در مبارزه با تروریسم است. ما درباره تلاش های داعش برای انجام حملات هشدار داده بودیم و بر لزوم ارتقای سطح هوشیاری در مواجهه با تهدیدات آن تأکید کردیم.

صبح شنبه ۱۳ دسامبر ۲۰۲۵، در حمله به نیروهای آمریکایی و رژیم جولانی هنگام گشت‌زنی مشترک در شهر تدمر در مرکز سوریه، دو نظامی آمریکایی و یک مترجم کشته شدند.