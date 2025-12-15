  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۹

آمار و ارقام باورنکردنی از آلایندگی چند صنعت در آمریکا

آمار و ارقام باورنکردنی از آلایندگی چند صنعت در آمریکا

ارزیابی‌ها حاکی از آن است که فقط فعالیت قطارهای باری در آمریکا به تولید سالانه ۴۸۵ هزار تن آلاینده اکسید نیتروژن و مرگ ۳۱۰۰ نفر منجر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در حالی که شرکت‌های ریلی آمریکا از جمله BNSF، مدعی فعالیت پاک و به دور از آلایندگی هستند، اما ارزیابی‌ها از تولید به شدت زیاد آلاینده‌ها توسط همین شرکت‌ها حکایت دارد.

محاسبات نشان می‌دهد که فقط صنعت قطارهای باری در آمریکا طی سال گذشته ۴۸۵ هزار تن اکسید نیتروژن تولید و در هوا آزاد کرده و این رقم حتی از آلایندگی ایجاد شده توسط مجموع کل نیروگاه‌های زغال سنگ سوز این کشور نیز بیشتر است؛ ارزیابی‌ها همچنین نشان می‌دهد که فقط ۱۶۱ هزار تن از این میزان آلایندگی توسط شرکت BNSF ،که بزرگترین شرکت حمل و نقل باری ریلی در آمریکا به شمار می‌رود، ایجاد شده است.

آمارهای موجود نشان می‌دهد که نیروگاه‌های زغال سنگ‌سوز آمریکا هم طی سال ۲۰۲۴ معادل ۴۵۲ هزار تن آلاینده اکسید نیتروژن تولید کرده و وارد جو کرده‌اند.

نکته حائز اهمیت اینکه آلایندگی صنعت ریلی در آمریکا سالانه ۴۸ میلیارد دلار هزینه روی دست نظام سلامت این کشور می‌گذارد و به مرگ زود هنگام ۳۱۰۰ نفر در این کشور نیز منجر می‌شود.

بیل ماگاورن، دبیر سیاست گذاری مؤسسه ائتلاف برای هوای پاک در کالیفرنیا فعالیت می‌کند، می‌گوید: مردم آمریکا متوجه نیستند که چقدر آلایندگی لوکوموتیوهای قدیمی می‌تواند مخاطره آمیز باشد.

کد خبر 6690098
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها