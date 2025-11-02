آمریکا به دنبال افزایش استفاده از زغال سنگ در تولید برق

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد که قصد دارد با ۱۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری، نیروگاههای زغال سنگ سوز در این کشور را به روز رسانی کند.
نکته حائز اهمیت آنکه دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با این اقدام قصد دارد روند کاهشی مصرف زغال سنگ در این کشور را معکوس کند.
در کنار ۱۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری مذکور، وزارت انرژی آمریکا ماه گذشته هم اعلام کرده بود که برای توسعه تولید برق از زغال سنگ در این کشور ۶۲۵ میلیون دلار دیگر نیز بودجه تخصیص داده است.
استفاده از زغال سنگ در تولید نیرو در آمریکا طی سالهای گذشته روندی کاهشی داشته و یکی از دلایل آن هم دسترسی به گاز ارزان قیمت برای شرکتهای تولید نیرو بوده است.
دولت ترامپ بر این باور است که با افزایش تولید برق از نیروهای زغال سنگ سوز میتواند برق مورد نیاز مراکز داده و همچنین بازار هوش مصنوعی در این کشور را تأمین کند.
کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، اعلام کرده است که سالهاست که دولتهای بایدن و اوباما نیروگاههای زغال سنگ سوز آمریکا را هدف قرار داده و موجب شدند که با تعطیلی این نیروگاهها هزینه تأمین برق در آمریکا افزایش یابد، اما به لطف ترامپ این رویکرد علیه استفاده از زغال سنگ در آمریکا متوقف شده و نگاهی منطقی بر سیاستگذاریهای حوزه انرژی حاکم شده است.
نظر شما