به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه همایش «راهبرد عدالت در کیفیت آموزشی» با اشاره به ارتباط موضوعی میان وزارت تعاون و وزارت آموزش‌وپرورش گفت: نقطه اتصال اصلی این دو وزارتخانه، بحث مهارت‌آموزی است که به‌ویژه در دوره متوسطه دوم اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

وی افزود: انتهای نظام آموزشی نقش بسیار مهمی در انگیزه‌بخشی به دانش‌آموزان و خانواده‌ها دارد. زمانی که دانش‌آموزان چشم‌انداز روشنی از آینده شغلی خود می‌بینند، انگیزه خانواده‌ها برای مشارکت بیشتر و حمایت از فعالیت‌های مدرسه افزایش پیدا می‌کند.

واگذاری ۷۰۰ مرکز فنی‌وحرفه‌ای به آموزش‌وپرورش

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مهارت‌آموزی اظهار کرد: از ابتدای مهرماه سال جاری، ۷۰۰ مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش قرار گرفته است تا ظرفیت‌های مهارت‌آموزی کشور به‌صورت هدفمند در خدمت دانش‌آموزان قرار گیرد.

وی این اقدام را یکی از تحولات مهم در حوزه آموزش مهارتی دانست و افزود: علاوه بر این، این مراکز تحت عنوان «مراکز هیئت‌امنایی» و با الگوهای مختلف همکاری با بخش خصوصی اداره می‌شوند.

مشارکت بخش خصوصی در محتوای آموزشی

میدری با تشریح شیوه‌های همکاری با بخش خصوصی گفت: یکی از اشکال این همکاری، مشارکت فعال بخش خصوصی در تعیین محتوای آموزشی است. در این مدل، محتوای آموزشی متناسب با نیازهای واقعی بازار کار طراحی و اجرا می‌شود تا دانش‌آموزان مهارت‌هایی را فرا بگیرند که مستقیماً منجر به اشتغال‌پذیری آنان شود.

وی افزود: این تعامل باعث می‌شود آموزش‌های مهارتی از فضای نظری صرف فاصله بگیرد و به نیازهای واقعی اقتصاد و بازار کار کشور نزدیک شود.

استفاده مشترک از ظرفیت هنرستان‌ها و مراکز مهارتی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همکاری دوجانبه دیگر میان دو وزارتخانه اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از محورهای همکاری، استفاده متقابل از ظرفیت‌هاست. در این راستا، زمانی که مدارس تعطیل هستند، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای می‌تواند از فضاهای هنرستان‌های کشور برای برگزاری دوره‌های مهارتی استفاده کند.

وی افزود: این اقدام باعث افزایش بهره‌وری از فضاهای آموزشی و توسعه آموزش مهارتی بدون نیاز به ایجاد زیرساخت‌های جدید می‌شود.

بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه

میدری در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات وزارت تعاون در حوزه کودکان بازمانده از تحصیل اشاره کرد و گفت: یکی از اقداماتی که از گذشته نیز در حال انجام بوده، شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل و بررسی وضعیت خانوارهای آنان است.

وی ادامه داد: گزارش‌های تهیه‌شده در این زمینه در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش قرار می‌گیرد و نهادهای حمایتی نیز در این فرایند مشارکت می‌کنند تا زمینه بازگشت این کودکان به مدرسه فراهم شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: این دو حوزه، یعنی توسعه مهارت‌آموزی و بازگشت کودکان بازمانده از تحصیل، محورهای مشخص و عملی همکاری میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت آموزش‌وپرورش در مسیر تحقق عدالت آموزشی هستند.