میدری: زمین ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در سراسر کشور اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص زمین برای ساخت حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در سراسر کشور خبر داد و گفت: با مشارکت واحدهای صنعتی بزرگ و متوسط و همکاری وزارت راه و شهرسازی، اجرای این طرح وارد مرحله‌ای تازه شده است.

وی با اشاره به روند اجرای تفاهم‌نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی، افزود: از زمان امضای این تفاهم‌نامه تاکنون، زمین برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در سراسر کشور تخصیص یافته است.

میدری با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این زمین‌ها در اختیار واحدهای صنعتی بزرگ قرار گرفته است، بیان کرد: واحدهایی مانند مجموعه مس سرچشمه، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در استان هرمزگان و برخی واحدهای فولادی که متعلق به صندوق‌های بازنشستگی یا واحدهای بزرگ صنعتی کشور هستند، ساخت مسکن کارگری را آغاز کرده‌اند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در یک ماه اخیر، واحدهای صنعتی متوسط نیز به این طرح پیوسته‌اند. واحدهایی که در شهرهایی مانند ساوه و شاهرود مشارکت خود را در ساخت مسکن کارگری آغاز کرده‌اند. صاحبان صنایع به دلیل برخورداری از قدرت سازماندهی و توان مالی، قادر هستند در صورت بروز نوسان در تسهیلات بانکی، روند ساخت‌وساز را متوقف نکرده و مسکن کارگری با سرعت بیشتری ساخته شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به همکاری مناسب وزارت راه و شهرسازی با واحدهای صنعتی، گفت: بر اساس این همکاری، متناسب با میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط صنایع، زمین در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد که می‌تواند برای احداث واحدهای مسکونی یا تجاری مورد استفاده قرار گیرد.

میدری در پایان خاطرنشان کرد: استقبال صنایع از این طرح به دلیل تأثیر آن بر افزایش ماندگاری نیروی کار، تقویت حس تعلق کارگران به واحدهای صنعتی و ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی است. امیدواریم با استفاده از ظرفیت جدیدی که در سازماندهی بخش خصوصی و واحدهای صنعتی ایجاد شده، گام تازه و مؤثری در زمینه توسعه مسکن کارگری در کشور برداشته شود.