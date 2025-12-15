مدیریت یکپارچه شهری، ضامن امنیت اقتصادی و اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی ظهر دوشنبه در نشست هماندیشی با شهرداران مراکز استانها و کلانشهرها، نقش شهرداریها در توزیع کالاهای اساسی، کنترل ناهنجاریهای اجتماعی و مدیریت بحرانهای اقتصادی را برجسته دانست.
وی با اشاره به تجربه سال گذشته در حوزههای انرژی، گفت: سال گذشته هر روز که ناترازی در مصرف آب، برق و گاز رخ داد، بخشی از صنایع تعطیل شد و موجی از بیکاری موقت ایجاد شد. اولین شغلی که تحت تأثیر این نوسانات قرار گرفت، فروشندگی خرد بود. این تجربه باعث شد موضوع در شورای امنیت ملی بررسی و دستورالعملهایی برای پیشگیری از بحرانهای مشابه ابلاغ شود.
نصرتی تأکید کرد: وجود میادین میوه و ترهبار، فروشگاههای شهروند و فروشگاههای مشارکتی شهرداریها، در اوضاع اقتصادی کنونی بسیار حیاتی است. شهرداریها موظفند ضمن کنترل دقیق توزیع کالاهای اساسی، حداقلهای مورد نیاز مردم را تأمین و از ایجاد ناهنجاری یا بیثباتی در شهرها جلوگیری کنند.
وی افزود: این وظایف باید به صورت لحظهای و دقیق مدیریت شود، زیرا هر شهر شرایط و نیازهای خاص خود را دارد. تجربه کلانشهرها و مراکز استان میتواند به الگوسازی و تعمیم موفق اقدامات به سایر شهرها کمک کند. مدیریت شهری باید طوری عمل کند که زندگی روزمره شهروندان بدون اختلال و با امنیت و آرامش ادامه یابد.
معاون وزیر و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور همچنین به همکاری نزدیک شهرداریها با کارگروه انرژی وزارت کشور اشاره کرد و گفت: شهرداریها نه تنها در حوزه توزیع کالا، بلکه در کنترل مصرف انرژی و هماهنگی با صنایع و نهادهای دولتی نقش اساسی دارند. مدیریت یکپارچه شهری و واکنش سریع به مشکلات انرژی، آب و گاز، از بروز بحرانهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری میکند.
نصرتی تأکید کرد: شهرداریها خط مقدم ارتباط با مردم هستند و هر تصمیم و اقدام آنان مستقیماً بر رضایت و زندگی روزمره شهروندان اثر میگذارد. رعایت شفافیت، عدالت و پیشبینیپذیری در خدمات شهری، کلید حفظ اعتماد عمومی و کاهش ناهنجاریها است.
