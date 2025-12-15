مرگ نصاب کولر در پی سقوط از طبقه ششم در لاهیجان؛ یک نفر دیگر مصدوم شد

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع یک حادثه مرگبار در لاهیجان اظهار کرد: ساعت ۱۱:۴۷ دقیقه امروز گزارش سقوط یک نصاب کولر از طبقه ششم یک ساختمان در منطقه نیمای ۴ لاهیجان به مرکز اورژانس اعلام شد.

وی افزود: فرد حادثه‌دیده که یک جوان ۲۹ ساله و شاغل به‌عنوان نصاب کولر بود، پس از سقوط فاقد علائم حیاتی بود.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان ادامه داد: در جریان این حادثه، یک مرد دیگر که برای کمک به فرد مصدوم اقدام کرده بود نیز از ارتفاع طبقات پنجم و ششم سقوط کرد و دچار مصدومیت شد.

پورسان با بیان اینکه بلافاصله نیروهای امدادی به محل اعزام شدند، گفت: دو دستگاه آمبولانس و یک موتورلانس در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شدند و اقدامات اولیه درمانی انجام شد.