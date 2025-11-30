علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع این حادثه اظهار کرد: صبح امروز در ساعت ۹:۲۰ گزارشی مبنی بر برق‌گرفتگی یک کارگر در ساختمان نیمه‌کاره‌ای در ماسال به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اعلام شد و بلافاصله تیم امدادی پایگاه ماسال به محل اعزام شد.

وی افزود: مصدوم، کارگر ۳۵ ساله‌ای بود که بر اثر تماس با جریان برق دچار ایست قلبی شده بود و کارشناسان اورژانس هنگام رسیدن به صحنه، علائم حیاتی او را فاقد گزارش کردند.

پورسان با بیان اینکه این فرد دچار سوختگی درجه یک در ناحیه صورت و قفسه سینه شده بود، ادامه داد: اقدامات درمانی اولیه و عملیات احیای قلبی–ریوی در محل آغاز شد و سپس مصدوم به بیمارستان رسالت ماسال منتقل شد.

سخنگوی اورژانس گیلان در پایان گفت: با وجود تلاش‌های تیم‌های درمانی، احیا موفقیت‌آمیز نبود و این حادثه متأسفانه منجر به فوت این کارگر شد.