پورسان: تیراندازی در محور رودبنه-لاهیجان یک شهید و ۳ مصدوم برجا گذاشت

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۳:۰۹ ظهر امروز، گزارشی از وقوع تیراندازی در محور رودبنه به لاهیجان دریافت شد که بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های رودبنه و بازکیاگوراب به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بر اساس ارزیابی اولیه کارشناسان اورژانس در صحنه، این حادثه منجر به شهادت یکی از عوامل نیروی انتظامی و مصدومیت سه نفر دیگر شد.

سخنگوی اورژانس گیلان با اشاره به انجام اقدامات درمانی اولیه در محل گفت: مصدومان این حادثه شامل دو نفر از عوامل انتظامی و همچنین فرد متهم بودند که پس از دریافت خدمات درمانی پیش‌بیمارستانی، برای ادامه درمان به بیمارستان پیروز لاهیجان منتقل شدند.

پورسان خاطرنشان کرد: جزئیات بیشتر این حادثه توسط مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی است.