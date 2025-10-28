پورسان: تیراندازی در محور رودبنه-لاهیجان یک شهید و ۳ مصدوم برجا گذاشت

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۳:۰۹ ظهر امروز، گزارشی از وقوع تیراندازی در محور رودبنه به لاهیجان دریافت شد که بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاههای رودبنه و بازکیاگوراب به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: بر اساس ارزیابی اولیه کارشناسان اورژانس در صحنه، این حادثه منجر به شهادت یکی از عوامل نیروی انتظامی و مصدومیت سه نفر دیگر شد.
سخنگوی اورژانس گیلان با اشاره به انجام اقدامات درمانی اولیه در محل گفت: مصدومان این حادثه شامل دو نفر از عوامل انتظامی و همچنین فرد متهم بودند که پس از دریافت خدمات درمانی پیشبیمارستانی، برای ادامه درمان به بیمارستان پیروز لاهیجان منتقل شدند.
پورسان خاطرنشان کرد: جزئیات بیشتر این حادثه توسط مراجع ذیصلاح در دست بررسی است.
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