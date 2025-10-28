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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۵۰

پورسان: تیراندازی در محور رودبنه-لاهیجان یک شهید و ۳ مصدوم برجا گذاشت

پورسان: تیراندازی در محور رودبنه-لاهیجان یک شهید و ۳ مصدوم برجا گذاشت

لاهیجان- سخنگوی مرکز اورژانس گیلان از وقوع تیراندازی در محور رودبنه به لاهیجان خبر داد و گفت: در این حادثه یکی از عوامل انتظامی به شهادت رسید و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۳:۰۹ ظهر امروز، گزارشی از وقوع تیراندازی در محور رودبنه به لاهیجان دریافت شد که بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های رودبنه و بازکیاگوراب به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بر اساس ارزیابی اولیه کارشناسان اورژانس در صحنه، این حادثه منجر به شهادت یکی از عوامل نیروی انتظامی و مصدومیت سه نفر دیگر شد.

سخنگوی اورژانس گیلان با اشاره به انجام اقدامات درمانی اولیه در محل گفت: مصدومان این حادثه شامل دو نفر از عوامل انتظامی و همچنین فرد متهم بودند که پس از دریافت خدمات درمانی پیش‌بیمارستانی، برای ادامه درمان به بیمارستان پیروز لاهیجان منتقل شدند.

پورسان خاطرنشان کرد: جزئیات بیشتر این حادثه توسط مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی است.

کد مطلب 6637550

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