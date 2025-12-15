به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، شرکت یونی تری روباتیکس چین در ۱۳ دسامبر سال جاری میلادی از پدیده‌ای رونمایی کرد که آن را نخستین فروشگاه اپلیکیشن روبات انسان نمای جهان توصیف می‌کند. این اقدام نشان دهنده تغییری مهم در شیوه تعامل افراد با ماشین‌های هوشمند به حساب می‌آید.

این رویداد با انتشار ویدئوهایی در یوتیوب، ایکس و پلتفرم چینی رد نوت اعلام شد. فروشگاه مذکور به کاربران اجازه دسترسی، کنترل و گسترش قابلیت‌های روبات‌های انسان نما به طور مستقیم از داخل موبایل‌هایشان را می‌دهد.

شرکت مذکور که در هانگژو مستقر است پلتفرم توسعه دهنده یونی تری روباتیکس را به عنوان یک هاب متمرکز برای نرم افزار، مخازن داده و ابزارهای کنترل از راه دور معرفی کرده است. این شرکت مدعی شده سیستم طوری طراحی شده است که با در دسترس قرار دادن قابلیت‌های رباتیک برای توسعه‌دهندگان و کاربران عادی، هوش تجسم‌یافته را به زندگی روزمره نزدیک‌تر کند.

هسته این پلتفرم جدید، یک رابط کاربری مبتنی بر تلفن هوشمند است که به کاربران اجازه می‌دهد ربات‌های انسان‌نما را از راه دور کنترل کنند. اپراتورها با استفاده از دوربین گوشی می‌توانند حرکات را هدایت و نمایش‌های از پیش‌بارگذاری‌شده را فعال کنند.

کانسپ اپ استور فراتر از سرگرمی روی اشتراک گذاری و استفاده دوباره متمرکز است. کاربران می‌توانند مخازن داده را آپلود و دانلود کنند و مخازن داده‌های آموزشی و توالی اعمال را بارگذاری، دانلود و ویرایش کنند. سپس این موارد می‌توانند در ربات‌های انسان‌نمای شرکت ادغام شوند و به این ترتیب مهارت‌ها به‌سرعت میان ماشین‌ها گسترش یابد. شرکت همچنین مشارکت جامعهٔ گسترده‌تر را تشویق کرده است.