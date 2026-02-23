به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، هرچند این یک اپ مجزا به نظر می رسد اما در واقع یک تجربه آب و هوای تمام صفحه بود که در اپ گوگل تعبیه شده بود. با این حال، این میانبر اکنون به یک صفحه آب و هوای جدید مبتنی بر جستجو هدایت می‌شود و به نظر می‌رسد که این تغییر پس از ماه‌ها آزمایش به طور گسترده در حال اجرا است.

رابط کاربری اصلی ساده و قابل تشخیص بود. در یک فید تمام صفحه و تمیز با پس‌زمینه نمادین «Froggy» گوگل باز می‌شد که وضعیت فعلی، پیش‌بینی ۱۰ روزه آب و هوا و جابجایی سریع بین شهرهای ذخیره شده را نشان می‌داد. برای بسیاری از کاربران اندروید، این برنامه به سریع‌ترین راه برای بررسی آب و هوا بدون نصب برنامه شخص ثالث تبدیل شد.

اپ جایگزین بخش اعظم این اطلاعات را نگه می دارد. اما این تجربه در حال تغییر است. کاربر به جای استفاده از یک اپ تمام صفحه، می تواند با ضربه زدن روی صفحه نتایج گوگل که شامل کارت آب وهوا در کنار دیگر عناصر جستجو را ببیند. صفحه بازطراحی شده پیش بینی وضعیت آب وهوا، داده های کیفی هوا، جزئیات پارامترهای آب وهوا را نشان می دهد. همچنین یک خلاصه تولید شده با هوش مصنوعی در کنار پیش بینی های ساعتی و ۱۰ روزه ارائه می شود. با این وجود تجربه مذکور مانند استفاده از صفحات جستجوی وب همراه لینک های اضافی و محتوای جستجویی است که کاربر با اسکرول کردن آنها را تماشا می کند.

جالب آنکه مالکان موبایل های پیکسل تحت تاثیر این امر قرار نمی گیرند.

دستگاه های مذکور هم اکنون با اپ آب وهوای مخصوص پیکسل ارائه می شوند. این بدان معناست که تغییر در درجه اول روی کاربران اندرویدی غیر از پیکسل تاثیر می گذارد که به میانبرهای تعبیه شده در ابزار آب وهوا تکیه دارند. این یک نشانه دیگر است که آینده گوگل و اندروید به طرز قابل توجهی حول محور جستجو برای دستیابی به اطلاعات روزمره می چرخد.