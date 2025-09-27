به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، متا قصد دارد پس از توسعه عینکهای واقعیت افزوده پروژه «اوریون»، وارد حوزه روباتیک شود. برخلاف اپل، گوگل و تسلا که روی سختافزار روباتیک تمرکز دارند، متا بیشتر روی نرمافزار روباتیک متمرکز است تا شرکتها بتوانند از آن استفاده یا مجوز دریافت کنند، مشابه نرمافزار اندروید گوگل.
الکس اندروبازورث، مدیر فناوری متا، اعلام کرده که نرمافزار روباتیک گلوگاه اصلی این حوزه است و با همکاری تیم روباتیک و «سوپر اینتلینجس لبز» امیدوار است راهحلی کارآمد ارائه دهد.
برنامه متا شامل ساخت مدلی جهانی برای شبیهسازی کنترل حرکت دست روباتها است که در آینده بتواند حرکات و وظایف پیچیدهتری مانند شستن یا تا کردن لباسها را انجام دهد.
دیگر شرکتها نیز در این زمینه فعال هستند؛ اپل مشغول توسعه روباتهای خانگی و تسلا نسخههایی از روبات «اپتیموس» را در محیطهای کنترلشده معرفی کرده است.
نظر شما