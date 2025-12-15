  1. بین الملل
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۷

انصارالله یمن شهادت فرمانده بارز قسام را تسلیت گفت

انصار الله یمن با صدور بیانیه‌ای، شهادت «رائد سعد» (معروف به ابو معاذ)، از فرماندهان بارز گردان‌های عزالدین قسام را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، دفتر سیاسی انصار الله یمن با صدور بیانیه‌ای، شهادت «رائد سعد» (معروف به ابو معاذ)، از فرماندهان جهادی گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس را تسلیت گفت.

در این بیانیه آمده است: ما تسلیت و همدردی خود را به مناسبت شهادت فرمانده جهادی، رائد سعد (ابو معاذ) که در پی عملیات ترور خائنانه رژیم اشغالگر صهیونیستی به شهادت رسید، به حماس و گردان‌های قسام و همه گروههای مقاومت، ابراز می‌داریم.

دفتر سیاسی انصارالله یمن ضمن محکوم کردن این عملیات ترور بزدلانه، آن را «نقض توافق آتش‌بس» دانست.

در بیانیه دفتر سیاسی انصارالله یمن آمده است: این فقدان بزرگ هرگز از عزم و اراده مجاهدین قهرمان در غزه نخواهد کاست، بلکه ثبات و همبستگی بیشتری را در مسیر ایثار و فداکاری برای آزادی و کرامت به آن‌ها خواهد بخشید. تاکید می‌کنیم که یمن در کنار فلسطین و مقاومت آن تا آزادی اراضی اشغالی باقی خواهد ماند.

شهید رائد سعد شنبه این هفته در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به جنوب شهر غزه، به همراه سه تن از هم‌رزمانش به شهادت رسید.

