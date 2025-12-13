ادعای منابع صهیونیست: اسرائیل، واشنگتن را پس از ترور رائد سعد مطلع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، منابع امنیتی رژیم صهیونیستی به روزنامه «یدیعوت آحارانوت» چاپ سرزمین‌های اشغالی اعلام کردند که اسرائیل ۲۰ دقیقه پس از اجرای عملیات ترور رائد سعد، [از فرماندهان ارشد گردان‌های القسام؛ شاخه نظامی حماس] آمریکا را در جریان این اقدام قرار داده است.

به گفته این منابع، تل‌آویو با این ترور، خطر برانگیختن خشم آمریکا را به جان خریده است.

این منابع تأکید کردند هیچ ارتباطی میان عملیات ترور رائد سعد و نقض آتش‌بس از سوی حماس وجود ندارد و در عین حال، نهادهای امنیتی رژیم اسرائیل برای این ترور، اختلاف‌نظرهایی با یکدیگر داشته‌اند.

در همین حال، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی ادعا کرد که دستگاه‌های اطلاعاتی این رژیم به تعقیب رهبران حماس در نوار غزه ادامه خواهند داد و تمرکز اصلی بر افرادی خواهد بود که در عملیات هفتم اکتبر نقش داشته‌اند.

از سوی دیگر، سخنگوی ارتش رژیم اسرائیل اعلام کرد نیروهای این رژیم در فرماندهی جنوبی طبق توافق مستقر هستند و برای رفع هرگونه تهدید فوری اقدام خواهند کرد.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد نیروهای مستقر این رژیم در شمال نوار غزه یک فرد مسلح که از «خط زرد» عبور کرده و تهدیدی علیه نیروها ایجاد کرده بود، کشته شده است.

در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خودرویی در خیابان النابلسی واقع در جنوب شهر غزه، چهار نفر شهید شده و بیش از ۲۰ نفر نیز زخمی شده‌اند.

رسانه‌های صهیونیستی مدعی شدند که هدف از این حمله در غزه ترور رائد سعد، مرد شماره ۲ گردان‌های قسام بوده است.

ارتش رژیم اسرائیل در این باره مدعی شد: یکی از عناصر برجسته جنبش حماس را در شهر غزه هدف قرار دادیم.

شبکه ۱۲ اسرائیل به نقل از یک مقام صهیونیست اعلام کرد که هدف از عملیات ترور در غزه رائد سعد معاون فرمانده شاخه نظامی حماس بوده است.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که رائد سعد مسئول بازسازی و تقویت نیروهای حماس بوده است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد: «طی دو هفته اخیر فرصت‌هایی برای هدف قرار دادن رائد سعد مهیا شد که در دقایق آخر لغو شد. او در زمان جنگ بارها از ترور جان به در برده است و هنوز مشخص نیست که عملیات موفق بوده باشد. برآوردها از احتمال موفقیت حکایت دارد.»