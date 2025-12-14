حماس ترور فرمانده ارشد قسام را تایید کرد؛ مراسم تشییع رائد سعد+ تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین آنلاین، منابع فلسطینی از تشییع باشکوه پیکر رائد سعد فرمانده بارز قسام و سه نفر از همراهانش در شهر غزه خبر دادند.

این در حالی است که جنبش حماس ضمن تایید شهادت «رائد سعد»، جنایت رژیم صهیونیستی در ترور او را نقضی آشکار و خطرناک دانست و مداخله فوری میانجی‌ها و طرف‌های ضمن آتش‌بس را برای الزام رژیم اشغالگر به تعهدات خود در توافق خواستار شد.

حماس روز یکشنبه از شهادت رائد سعد، یکی از فرماندهان گردان‌های عزالدین القسام، شاخه نظامی آن در حمله هوایی رژیم صهیونیستی که خودروی او را هدف قرار داد، به عنوان بخشی از نقض توافق آتش‌بس توسط اشغالگران، خبر داد.

«حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس امروز یکشنبه در گفت‌وگو با تلویزیون «العربی» ضمن تسلیت شهادت «رائد سعد» از فرماندهان ارشد گردان‌های القسام در غزه و همراهانش در حمله رژیم صهیونیستی، این اقدام را نقض آشکار و خطرناکی دانست و گفت: حمله اشغالگران در سایه تعهد ما به شروط مرحله اول و آمادگی مثبت ما برای انتقال به مرحله دوم توافق انجام شد.

سخنگوی حماس در این گفت‌وگو مداخله فوری طرف‌های میانجی و ضامن توافق آتش‌بس و اعمال فشار آنها بر رژیم اشغالگر صهیونیستی جهت پایبندی به توافق آتش‌بس را خواستار شد.

حازم قاسم افزود: ما هرگونه قیمومیت و سرپرستی بر نوار غزه و هر وجب از مناطق اشغالی خود را رد می‌کنیم و نسبت به همدستی با تلاش‌ها برای کوچاندن مردم خود هشدار می‌دهیم.

ارتش اشغالگر روز شنبه حمله هوایی به یک وسیله نقلیه در غرب شهر غزه انجام داد که منجر به شهادت پنج فلسطینی شد.

خلیل الحیه، رهبر حماس، در پیامی ویدیویی به مناسبت سی و هشتمین سالگرد تأسیس حماس گفت: رائد سعد (ابو معاذ) فرمانده مجاهد به همراه برادرانش که با او بودند، به شهادت رسیده‌اند.

رائد سعد که بود؟