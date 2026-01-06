دستیار رئیس کل در امور ارزی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی، طی حکمی دکتر مهدی دارابی را به سمت «دستیار رئیس کل در امور ارزی» منصوب کرد.

در متن حکم ایشان از سوی رئیس کل بانک مرکزی آمده است:

«به موجب این حکم، جناب‌عالی به سمت دستیار رئیس کل در امور ارزی منصوب می‌شوید. امید است با اتکا به خداوند متعال و استفاده از تجربیات ارزنده خود در انجام وظایف محوله موفق باشید.»

دارابی دانش آموخته دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه تهران است و مدیر گروهی پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس و عضو هیأت علمی مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران را در کارنامه خود دارد.