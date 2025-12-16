جزئیات مرحله مصاحبه آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی راهنمای شرکت داوطلبان در مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سال ۱۴۰۴ (مختص رشته های علوم پایه، بهداشت و تخصصی) را منتشر کرد.

داوطلبانی که در مرحله اول آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پزشکی سال ۱۴۰۴ مجاز به انتخاب رشته محل شدند و به مرحله دوم معرفی شدند، باید در مرحله دوم براساس شیوه نامه اعلام شده شرکت کنند.

برای سنجش دانش و مهارت داوطلبان در رشته تخصصی، ایستگاه هایی بر اساس دانش و مهارت های داوطلب در مقاطع تحصیلی قبلی و رشته تخصصی انتخابی، طراحی شده است. داوطلبان برای موفقیت و انجام درست فرایند باید به نکات زیر توجه کنند:

حداقل یکساعت قبل از شروع مصاحبه و سنجش عملی در محل مورد نظر به آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، درب دانشکده دندانپزشکی، ساختمان شماره ۸ دانشکده پزشکی، ساختمان مهارت های بالینی حاضر باشند.

نکته: همه داوطلبان نوبت صبح در ساعت ۶:۴۵ و داوطلبان نوبت عصر در ساعت ۱۲:۴۵ در محل آزمون حضور داشته باشند. (آزمون در نوبت صبح ساعت ۸ صبح و نوبت بعدازظهر ساعت ۱۴ آغاز می شود.)

نکته: کارت شناسایی شامل اصل کارت ملی یا شناسنامه و کارت ورود به جلسه مصاحبه را به همراه داشته باشند. به همراه نداشتن و ارائه ندادن مدارک شناسایی به منزله انصراف از شرکت در مرحله دوم آزمون است و از ورود داوطلب جهت برگزاری آزمون جلوگیری خواهد شد.

داوطلبان باید موبایل و سایر دستگاه های هوشمند خود را به حراست ساختمان تحویل و رسید دریافت کنند.

پشت در هر ایستگاه توضیح مختصر و زمان ایستگاه نصب شده است. به زمان ایستگاه توجه داشته باشند و ارائه مطالب را براساس زمان در نظرگرفته شده تنظیم کنند. پایان زمان هر ایستگاه زنگ هشدار زده می شود. داوطلب باید بلافاصله از ایستگاه خارج و وارد ایستگاه تخصصی بعدی شود.

محتوای آزمون ها در ایستگاه ها براساس اصل محرمانگی است و داوطلب نباید آن را برای دیگر داوطلبان افشا کند تا رقابت سالم در این آزمون رعایت شود. این موضوع شامل سؤالات، چک لیست ها، مصاحبه، سنجش عملی و تمام فرایند مرحله دوم آزمون می شود.

داوطلبان باید در مدت حضور در محل آزمون از گفتگو با سایر داوطلبان یا کادر اجرائی خودداری کنند.

تذکر مهم:

مستندات فیزیکی به هیچ وجه تحویل گرفته نمی شود و صرفابا توجه به مدارک و مستندات بارگذاری شده ارزیابی صورت می پذیرد.

نکته: چنانچه در هر یک از مراحل آزمون تقلب، جعل یا عدم رعایت اصل محرمانگی اتفاق بیافتد، قبولی داوطلب کان لم یکن تلقی خواهد شد.

کارت ورود به جلسه آزمون مصاحبه از روز سه شنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار می گیرد. داوطلبان باید با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی sanjeshp.ir کارت مصاحبه خود را دریافت کنند. به همراه داشتن کارت ورود به جلسه برای شرکت در مصاحبه الزامی است. بر روی کارت ورود به جلسه زمان دقیق (روز و نوبت) حضور در جلسه مصاحبه هر داوطلب درج شده است.

زمان بندی مصاحبه به تفکیک رشته، بر اساس جدول زیر است

رشته روز و تاریخ نوبت هوش مصنوعی چهارشنبه ۳ دی ماه صبح انگل شناسی چهارشنبه ۳ دی ماه صبح/ عصر سالمند شناسی چهارشنبه ۳ دی ماه صبح ارگونومی چهارشنبه ۳ دی ماه صبح علوم اعصاب چهارشنبه ۳ دی ماه/ پنجشنبه ۴ دی ماه صبح/ عصر/ صبح ارتز و پروتز چهارشنبه ۳ دی ماه عصر مطالعات اعتیاد چهارشنبه ۳ دی ماه عصر کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی چهارشنبه ۳ دی ماه عصر آمار زیستی پنجشنبه ۴ دی ماه صبح سلامت و رفاه اجتماعی پنجشنبه ۴ دی ماه صبح مددکاری اجتماعی پنجشنبه ۴ دی ماه صبح شنوایی شناسی پنجشنبه ۴ دی ماه صبح فارماکولوژی پنجشنبه ۴ دی ماه صبح علوم تشریحی پنجشنبه ۴ دی ماه صبح/ عصر بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها پنجشنبه ۴ دی ماه عصر زیست پزشکی سامانه ای پنجشنبه ۴ دی ماه عصر کار درمانی پنجشنبه ۴ دی ماه عصر بینایی سنجی پنجشنبه ۴ دی ماه عصر تاریخ علوم پزشکی شنبه ۶ دی ماه صبح مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) شنبه ۶ دی ماه صبح مهندسی پزشکی (رباتیک) شنبه ۶ دی ماه صبح آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت شنبه ۶ دی ماه/ یکشنبه ۷ دی ماه صبح/ عصر/ صبح آموزش پزشکی شنبه ۶ دی ماه صبح/ عصر فیزیوتراپی شنبه ۶ دی ماه صبح/ عصر اخلاق پزشکی شنبه ۶ دی ماه عصر یادگیری الکترونیکی شنبه ۶ دی ماه عصر تکنولوژی آموزشی شنبه ۶ دی ماه عصر قارچ شناسی پزشکی یکشنبه ۷ دی ماه صبح/ عصر طب سنتی ایرانی یکشنبه ۷ دی ماه صبح/ عصر فیزیولوژی پزشکی دوشنبه ۸ دی ماه/ سه شنبه ۹ دی ماه صبح/ عصر/ صبح فیزیولوژی ورزشی سه شنبه ۹ دی ماه صبح مهندسی بهداشت محیط دوشنبه ۸ دی ماه/ سه شنبه ۹ دی ماه صبح/ عصر/ صبح/ عصر بیولوژی تولید مثل یکشنبه ۷ دی ماه/ دوشنبه ۸ دی ماه صبح/ عصر/ صبح اپیدمیولوژی دوشنبه ۸ دی ماه/ سه شنبه ۹ دی ماه صبح/ عصر/ صبح مامایی سه شنبه ۹ دی ماه/ چهارشنبه ۱۰ دی ماه صبح/ عصر/ صبح/ عصر بهداشت باروری سه شنبه ۹ دی ماه/ چهارشنبه ۱۰ دی ماه صبح/ عصر/ صبح طب سوزنی سه شنبه ۹ دی ماه عصر گفتاردرمانی یکشنبه ۷ دی ماه عصر بهداشت حرفه ای سه شنبه ۹ دی ماه/ چهارشنبه ۱۰ دی ماه عصر/صبح/ عصر نانوفناوری پزشکی سه شنبه ۹ دی ماه/ چهارشنبه ۱۰ دی ماه عصر/صبح/ عصر ژنتیک پزشکی یکشنبه ۷ دی ماه/ دوشنبه ۸ دی ماه صبح/ عصر/ صبح/ عصر پرستاری شنبه ۱۳ دی/ یکشنبه ۱۴ دی/ دوشنبه ۱۵ دی/ سه شنبه ۱۶ دی/ چهارشنبه ۱۷ دی صبح/ عصر مهندسی بافت شنبه ۱۳ دی ماه صبح/ عصر علوم و صنایع غذایی چهارشنبه ۱۰ دی ماه صبح بهداشت و ایمنی مواد غذایی چهارشنبه ۱۰ دی ماه صبح انفورماتیک پزشکی شنبه ۱۳ دی ماه صبح/ عصر علوم سلولی کاربردی یکشنبه ۱۴ دی ماه صبح مدیریت اطلاعات سلامت یکشنبه ۱۴ دی ماه صبح/ عصر ایمنی شناسی پزشکی دوشنبه ۱۵ دی/ سه شنبه ۱۶ دی صبح/ عصر/ صبح باکتری شناسی پزشکی دوشنبه ۱۵ دی/ سه شنبه ۱۶ دی صبح/ عصر/ صبح توکسین های میکروبی سه شنبه ۱۶ دی ماه صبح خون شناسی پزشکی و علوم انتقال خون سه شنبه ۱۶ دی/ چهارشنبه ۱۷ دی عصر/صبح/ عصر فیزیک پزشکی شنبه ۲۰ دی/ یکشنبه ۲۱ دی صبح/ عصر/ صبح ویروس شناسی پزشکی پنجشنبه ۱۸ دی ماه صبح/ عصر بیوشیمی بالینی شنبه ۲۰ دی/ یکشنبه ۲۱ دی صبح/ عصر/ صبح/ عصر علوم تغذیه شنبه ۲۰ دی/ یکشنبه ۲۱ دی/ دوشنبه ۲۲ دی صبح/ عصر/ صبح/ عصر/ صبح سیاست های غذا و تغذیه دوشنبه ۲۲ دی ماه عصر روانشناسی بالینی شنبه ۲۰ دی/ یکشنبه ۲۱ دی صبح/ عصر/ صبح/ عصر زیست فناوری پزشکی سه شنبه ۱۶ دی/ چهارشنبه ۱۷ دی/ پنجشنبه ۱۸ دی عصر/ صبح/ عصر/ صبح/ عصر پزشکی مولکولی سه شنبه ۱۶ دی/ چهارشنبه ۱۷ دی عصر/صبح/ عصر مشاوره توانبخشی یکشنبه ۲۱ دی عصر روانشناسی نظامی یکشنبه ۲۱ دی عصر سلامت در بلایا و فوریت ها دوشنبه ۲۲ دی/ سه شنبه ۲۳ دی صبح/ عصر/ صبح مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دوشنبه ۲۲ دی/ سه شنبه ۲۳ دی صبح/ عصر/ صبح/ عصر اقتصاد سلامت دوشنبه ۲۲ دی صبح/ عصر سیاستگذاری سلامت دوشنبه ۲۲ دی صبح/ عصر آینده پژوهی سلامت دوشنبه ۲۲ دی عصر علوم و تصویربرداری گرایش عصبی پنجشنبه ۱۸ دی ماه صبح علوم و تصویربرداری گرایش سلولی مولکولی پنجشنبه ۱۸ دی ماه صبح

همچنین براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی مصاحبه دکتری تخصصی رشته های دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ برای داوطلبانی که در مرحله اول مجاز شده و انتخاب رشته/ محل انجام داده اند در روز شنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۴ برگزار می شود.

مصاحبه رشته های «سلامت دهان» و «دندانپزشکی اجتماعی» در ساعت ۹ صبح شنبه ۶ دی ماه در نشانی تهران، خیابان کارگر شمالی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی و مصاحبه رشته «زیست مواد دندانی» در ساعت ۹ صبح شنبه ۶ دی ماه در نشانی تهران، خیابان کارگر شمالی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه زیست مواددندانی برگزار می شود.

کارت ورود به جلسه مصاحبه از روز سه شنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار می گیرد. داوطلبان مجاز به مصاحبه باید با مراجعه به سایت این مرکز به نشانی sanjeshp.ir کارت خود را دریافت کنند.

توجه: به همراه داشتن کارت ملی (یا شناسنامه) و کارت ورود به جلسه، برای شرکت در مصاحبه الزامی است.