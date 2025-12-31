مدیر کل جدید حراست دانشگاه علم و صنعت منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت، با حکم محمودمهرداد شکریه رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران، ادریس فیلی به سمت «مشاور رئیس و مدیرکل حراست دانشگاه» منصوب شد.

با توجه به پایان دوره مدیریت دکتر پناهی (مدیرکل سابق حراست)، شکریه (رئیس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰، ادریس فیلی را برای مدت سه سال، به سمت «مشاور رئیس و مدیرکل حراست دانشگاه» منصوب کرد.

همچنین شکریه از زحمات دکتر پناهی (مدیرکل سابق حراست) در دوره مسئولیت قدردانی نمود.

لازم به ذکر است از سوابق دکتر ادریس فیلی، می‌توان به مدیریت اسبق حراست دانشگاه‌های علم و صنعت ایران، خوارزمی و الزهرا در سال‌های گذشته اشاره نمود.