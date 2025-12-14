زمان آزمون شفاهی داوطلبان دکتری تخصصی داروسازی ۱۴۰۵ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی برنامه زمانبندی آزمون شفاهی و مصاحبه داوطلبان دکتری تخصصی رشته های داروسازی سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

آزمون شفاهی رشته های داروسازی بالینی، فارماسیوتیکس، سم شناسی، شیمی دارویی، اقتصاد و مدیریت دارو، فارماکوگنوزی، نوتراسیوتیکس از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و آزمون شفاهی رشته های داروسازی بالینی، فارماسیوتیکس، سم شناسی، شیمی دارویی، اقتصاد و مدیریت دارو، داروسازی سنتی از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۸ روز ۲۶ آذرماه برگزار می شود.

همچنین آزمون شفاهی رشته های داروسازی بالینی، زیست فناوری دارویی، نانوفناوری دارویی، داروسازی هسته ای، کنترل دارو و زیست مواد دارویی از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و آزمون شفاهی داروسازی بالینی، زیست فناوری دارویی، نانوفناوری دارویی از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۸ روز ۲۷ آذرماه برگزار می شود.

محل مصاحبه تمامی رشته ها در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

طبق اعلام دبیرخانه داروسازی، لازم است داوطلبان مجاز در رشته های داروسازی در روز مصاحبه تمامی مستندات بارگذاری شده خود بر روی سامانه را در قالب یک CD به همراه داشته باشند.

در روز مصاحبه، به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (کارت ملی یا شناسنامه) و کارت ورود به جلسه مصاحبه الزامی است. به همراه نداشتن و ارائه ندادن مدارک شناسایی به منزله انصراف از شرکت در مرحله دوم آزمون است و از ورود داوطلب جهت برگزاری آزمون جلوگیری خواهد شد.

در رشته های چند نوبتی، نوبت دقیق مصاحبه هر داوطلب بر روی کارت ورود به جلسه درج خواهد شد.