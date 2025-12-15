  1. استانها
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۵

واکنش مدیر رسانه‌ای استقلال به حواشی پس از بازی با خیبر

خرم‌آباد- پژمان ماندگاری، مدیر رسانه‌ای تیم استقلال به حواشی پس از بازی با خیبر واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان ماندگاری، مدیر رسانه‌ای تیم استقلال، درباره حواشی رخ داده در بازی با خیبر خرم‌آباد اظهار داشت: ما مردم خرم‌آباد را بسیار دوست داریم و می‌دانیم که اینجا آدم‌های شریف و خونگرمی حضور دارند، اما وقتی تیم‌های بزرگ به این شهر می‌آیند، واقعاً با چالش‌هایی مواجه می‌شوند.

وی ادامه داد: در جریان مسابقه، شاهد درگیری و فحاشی بودیم؛ این موضوع ۹۰ دقیقه ادامه داشت و هیچ اتفاقی با محرومیت حل نمی‌شود، اما امیدوارم این روند در آینده اصلاح شود.

ماندگاری در پایان افزود: قبل از بازی لازم بود با آقای عبدی درباره این مسائل صحبت کنیم، اما فرصت پیدا نشد و امیدوارم در آینده هماهنگی‌های لازم انجام شود تا چنین اتفاقاتی تکرار نشود.

    • م IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      کدوم فحاشی تا الان خیبری ها بدتر از طرفداران تیم های دیگه نبودن
    • ع ق QA ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      آخه تو زمین بازیکن سوت بدستتون اینا را خفه کرد بیرون که اومدند دیگه محمدی و مولود نبودند آزاد شدند
    • ارتش سرخ۲۰ IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      حسابی با یه پنالتی عمدی و یه گل سالم خیبر حسابی سر خیبر بریدن

