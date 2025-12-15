به گزارش خبرنگار مهر، پژمان ماندگاری، مدیر رسانه‌ای تیم استقلال، درباره حواشی رخ داده در بازی با خیبر خرم‌آباد اظهار داشت: ما مردم خرم‌آباد را بسیار دوست داریم و می‌دانیم که اینجا آدم‌های شریف و خونگرمی حضور دارند، اما وقتی تیم‌های بزرگ به این شهر می‌آیند، واقعاً با چالش‌هایی مواجه می‌شوند.

وی ادامه داد: در جریان مسابقه، شاهد درگیری و فحاشی بودیم؛ این موضوع ۹۰ دقیقه ادامه داشت و هیچ اتفاقی با محرومیت حل نمی‌شود، اما امیدوارم این روند در آینده اصلاح شود.

ماندگاری در پایان افزود: قبل از بازی لازم بود با آقای عبدی درباره این مسائل صحبت کنیم، اما فرصت پیدا نشد و امیدوارم در آینده هماهنگی‌های لازم انجام شود تا چنین اتفاقاتی تکرار نشود.