به گزارش خبرنگار مهر، پژمان ماندگاری، مدیر رسانهای تیم استقلال، درباره حواشی رخ داده در بازی با خیبر خرمآباد اظهار داشت: ما مردم خرمآباد را بسیار دوست داریم و میدانیم که اینجا آدمهای شریف و خونگرمی حضور دارند، اما وقتی تیمهای بزرگ به این شهر میآیند، واقعاً با چالشهایی مواجه میشوند.
وی ادامه داد: در جریان مسابقه، شاهد درگیری و فحاشی بودیم؛ این موضوع ۹۰ دقیقه ادامه داشت و هیچ اتفاقی با محرومیت حل نمیشود، اما امیدوارم این روند در آینده اصلاح شود.
ماندگاری در پایان افزود: قبل از بازی لازم بود با آقای عبدی درباره این مسائل صحبت کنیم، اما فرصت پیدا نشد و امیدوارم در آینده هماهنگیهای لازم انجام شود تا چنین اتفاقاتی تکرار نشود.
