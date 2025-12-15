  1. استانها
  2. لرستان
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۵

مرور تصویری رویدادهای دیدار دو تیم خیبر و استقلال

مرور تصویری رویدادهای دیدار دو تیم خیبر و استقلال

خرم‌آباد- در این فیلم مرور تصویری بر رویدادهای دیدار دو تیم خیبر و استقلال خواهیم داشت.

دریافت 101 MB
کد خبر 6690662

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها