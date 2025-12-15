به گزارش خبرگزاری مهر، روحالله لکعلیآبادی نماینده مردم ازنا و دورود در مجلس شورای اسلامی با نگاهی میدانی به بودجه فرهنگی گفت: بودجه فرهنگ را نباید فقط در ردیفهای لایحه دید؛ اثر آن را باید در خیابان، مدرسه، خانواده و روابط اجتماعی مردم جستوجو کرد. هر جا فرهنگ ضعیف شده، آسیبهای اجتماعی خودشان را نشان دادهاند.
وی افزود: وقتی برنامه فرهنگی نداریم، وقتی برای گفتوگو با نوجوان و جوان هزینه نمیکنیم، وقتی محلهها از فعالیت فرهنگی خالی میشوند، نباید انتظار کاهش آسیبها را داشته باشیم. بعد همان آسیبها با هزینههای چندبرابری به حوزههای قضائی، انتظامی و اجتماعی منتقل میشود.
لکعلیآبادی ادامه داد: فرهنگ پیشگیری است، نه تزئین. اگر امروز برای فرهنگ هزینه نکنیم، فردا مجبور میشویم برای درمان پیامدهای آن چند برابر خرج کنیم. این یک معادله روشن است که متأسفانه در تصمیمگیریهای بودجهای نادیده گرفته میشود.
نماینده مردم ازنا و دورود تصریح کرد: در بسیاری از مناطق کشور، بهویژه شهرستانها، کمترین سهم بودجهای به فعالیتهای فرهنگی میرسد؛ در حالی که همین مناطق بیشترین نیاز را به تقویت هویت، امید اجتماعی و پیوندهای محلی دارند. نگاه مرکزگرا و عددی به فرهنگ، این واقعیت را پنهان کرده است.
وی در پایان تأکید کرد: فرهنگ ستون نامرئی امنیت و آرامش اجتماعی است. اگر این ستون تضعیف شود، جامعه از درون دچار فرسایش میشود. اصلاح بودجه فرهنگی یعنی دیدن زندگی واقعی مردم، نه فقط ترازنامهها.
نظر شما