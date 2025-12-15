  1. سیاست
کاهش بودجه فرهنگ، آینده خانواده و انسجام جامعه را تهدید می‌کند

نماینده مردم ساری در مجلس گفت: محدود کردن بودجه فرهنگ یعنی محدود کردن فرصت‌های آموزش غیررسمی، تقویت خلاقیت و پایداری پیوندهای اجتماعی که خانواده‌ها و جامعه را مستحکم می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عالیه زمانی نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سهم ناچیز بودجه فرهنگی کشور گفت: فرهنگ تنها مجموعه‌ای از هنر و سرگرمی نیست؛ ستون خانواده، هویت جمعی و انسجام اجتماعی است. وقتی این بخش ضعیف شود، اثر مستقیم بر تربیت نسلی با ارزش‌ها، مهارت‌های اجتماعی و اخلاق جمعی کاهش پیدا می‌کند.

زمانی افزود: محدود کردن بودجه فرهنگ یعنی محدود کردن فرصت‌های آموزش غیررسمی، تقویت خلاقیت و پایداری پیوندهای اجتماعی که خانواده‌ها و جامعه را مستحکم می‌کنند. نگاه کوتاه‌مدت به فرهنگ پیامدهای بلندمدت جدی به همراه دارد و این پیامدها نه تنها به نسل امروز، بلکه به نسل‌های آینده منتقل می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت بودجه گفت: منابع کشور محدود نیست؛ مسئله اصلی توزیع عادلانه و هدفمند است. اگر تنها بخش کوچکی از درآمد شرکت‌های بزرگ و سودهای کلان آن‌ها به حمایت از فعالیت‌های فرهنگی اختصاص یابد، می‌توان بودجه فرهنگ را به اندازه‌ای قابل توجه افزایش داد و اثرات اجتماعی آن به وضوح دیده شود.

زمانی ادامه داد: فرهنگ، پایه و زیربنای آموزش، پرورش و تربیت اجتماعی است. هر جامعه‌ای که بخواهد پایدار، اخلاق‌مدار و منسجم باشد، باید روی فرهنگ سرمایه‌گذاری کند. کاهش بودجه این بخش به معنای افزایش آسیب‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی است و پیامدهای آن به سرعت در زندگی روزمره مردم نمایان می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: اصلاح نگاه به بودجه فرهنگ تنها افزایش عدد نیست، بلکه تغییر نگرش به سرمایه‌گذاری بلندمدت روی نسل امروز و فردای کشور است. جامعه‌ای که با هویت و اعتماد اجتماعی شکل گرفته باشد، می‌تواند ستون توسعه، ثبات و قدرت ملی را محکم نگاه دارد. اگر امروز فرهنگ تضعیف شود، فردا باید هزینه‌های بسیار بیشتری برای جبران این خلأ پرداخت کنیم.

