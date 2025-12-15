به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رستمی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با نگرانی درباره سهم ناچیز بودجه فرهنگی کشور اظهار کرد: مشکل فرهنگ فقط عدد بودجه نیست، بلکه جایگاه آن در برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی کشور است. وقتی فرهنگ در حاشیه تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، اثرات اقتصادی و اجتماعی آن هم نادیده گرفته می‌شود.

رستمی ادامه داد: سرمایه‌گذاری روی فرهنگ نه تنها به تقویت هویت و انسجام اجتماعی کمک می‌کند، بلکه به اقتصاد کشور هم اثر مستقیم دارد. صنایع فرهنگی، گردشگری، نشر، هنر و رسانه می‌توانند با مدیریت صحیح منابع، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ملی را تسهیل کنند، اما وقتی بودجه محدود و نگاه کوتاه‌مدت است، این ظرفیت‌ها به هدر می‌رود.

وی افزود: مسئله کمبود منابع مطلق نیست؛ مسئله تخصیص و اولویت‌بندی هوشمندانه است. حتی بخشی از سود شرکت‌های بزرگ و صنایع مادر می‌تواند برای تقویت برنامه‌های فرهنگی اختصاص یابد و این بودجه محدود امروز را چند برابر کند، بدون فشار به خزانه عمومی.

رستمی تصریح کرد: کاهش بودجه فرهنگ، اثرات بلندمدت دارد و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن در آینده جبران‌ناپذیر خواهد بود. فرهنگی که امروز تضعیف شود، فردا باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی و محدود شدن خلاقیت اقتصادی خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: نگاه ما به بودجه فرهنگ باید تغییر کند؛ باید آن را یک سرمایه‌گذاری راهبردی و زیربنایی ببینیم که هم انسجام اجتماعی، هم هویت ملی و هم رشد اقتصادی را تقویت می‌کند. اگر امروز این سرمایه نادیده گرفته شود، فردا جبران آن بسیار پرهزینه خواهد بود.