به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۲ اثر از قصهگویان شهرستان رودان در بخشهای مختلف به دبیرخانه بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارسال شد که آثار ارسالشده شامل ۱۳ اثر در بخش «صد ثانیه»، ۶ اثر در بخش «سنتی کلاسیک»، یک اثر در بخش «آئینی سنتی» و ۲ اثر در بخشهای «موضوعی ویژه و دینی» است.
در بخش «صد ثانیه» ویژه کودکان و نونهالان ۷ تا ۱۲ سال، قصهگویانی با نامهای مهرسا داوری، مطهره صفاییپور، حلما کریمی، لعیا قاسمی، اسرا امیرینیا، مهدیه دهنشین، نیایش محمودی، زینب حسننژاد، کوثر بلالی، راضیه سعادتی، معصومه قاسمی، معصومه خلفیزاده و نیایش کمالیوند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارائه کردند.
در بخش «سنتی کلاسیک نوجوان» نیز محدثه آزادیخواه، ستایش داوری، نرجس زیرکی و زهرا جعفری حضور داشتند.
زینب هوشمند در بخش «آئینی سنتی نوجوان» شرکت کرد و در بخش «سنتی کلاسیک بزرگسال» زهرا اسماعیلی و زهرا سعادتی به رقابت پرداختند.
همچنین محمد قاسمی در بخش «دینی بزرگسال» و نرجس جغینیپور در بخش «ایثار و قهرمانان نوجوان» آثار خود را ارائه کردند.
در پایان مرحله شهرستانی این جشنواره، از میان ۲۲ شرکتکننده، چهار نفر بهعنوان برگزیده معرفی و به مرحله استانی راه یافتند.
برگزیدگان این مرحله شامل راضیه سعادتی و نیایش کمالیوند در بخش «صد ثانیه»، ستایش داوری در بخش «سنتی کلاسیک نوجوان» و زهرا سعادتی در بخش «سنتی کلاسیک بزرگسال» هستند.
لازم به ذکر است؛ برگزیدگان در ۱۰ و ۱۱ دی ماه در مرحله استانی که در اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار میشود به رقابت با برگزیدگان دیگر شهرستانها میپردازند.
