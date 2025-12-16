تماشاخانه سیار کانون، میهمان کودکان و نوجوانان گلستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، الهه غیناقی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کشور در نخستین روز حضور خود در استان، صبح سهشنبه ۲۵ میهمان کودکان و نوجوانان روستای بدراقآنهگلدی از توابع شهرستان علیآبادکتول شد.
وی افزود: این گروه نمایشی با اجرای نمایش «زمین گرده» در جمع کودکان و نوجوانان این روستا، با استقبال پرشور آنان مواجه شد و توانست لحظات شاد و خاطرهانگیزی را برای مخاطبان خود رقم بزند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان با بیان اینکه این تماشاخانه به مدت سه روز در استان حضور خواهد داشت، گفت: گروه تماشاخانه سیار کانون در این مدت با اجرای نمایش در شهرهای علیآبادکتول، گمیشان، بندرگز، گرگان و روستاهای اطراف، به اجرای برنامههای فرهنگی و هنری برای کودکان و نوجوانان میپردازد.
غیناقی با اشاره به رویکرد آموزشی این برنامهها اظهار کرد: پیامهای تربیتی و آموزشی در تماشاخانه سیار کانون بهصورت غیرمستقیم و در قالب نمایش به کودکان و نوجوانان منتقل میشود که این شیوه تأثیرگذاری بیشتری بر مخاطبان دارد.
وی خاطرنشان کرد: تماشاخانه سیار کانون در قالب یک تریلی مجهز به امکانات اجرای تئاتر و پخش فیلم، از ۲۵ تا ۲۸ آذرماه در شهرستانهای مختلف استان حضور خواهد داشت و برنامههای متنوع فرهنگی را برای علاقهمندان اجرا میکند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان گفت: مهمترین هدف از استقرار تماشاخانه سیار کانون، ارائه خدمات فرهنگی و هنری به کودکان و نوجوانان مناطق کمبرخوردار استان و ایجاد فرصتهای برابر فرهنگی برای آنان است.
نظر شما