۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۱

سومین قربانی گازگرفتگی در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کهگیلویه و بویراحمد از وقوع سومین مورد فوت ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز غفار فرد گفت: عصر دوشنبه گزارشی مبنی بر وقوع گازگرفتگی یک جوان ۲۵ ساله در شهرستان باشت به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد.

وی اظهار کرد: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، تیم عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شد، اما متأسفانه با وجود انجام اقدامات اولیه و بررسی‌های انجام شده، فرد مذکور فاقد علائم حیاتی بوده و فوت وی تأیید شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر لزوم رعایت کامل نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی، از شهروندان خواست دودکش‌ها را بررسی و از تهویه مناسب فضا و استاندارد بودن تجهیزات گرمایشی اطمینان حاصل کنند.

غفار فرد اضافه کرد: رعایت این نکات ایمنی می‌تواند از بروز حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر مشابه جلوگیری کند.

