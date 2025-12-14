مسمومیت ۷۵ نفر و ۲ فوتی بر اثر گازگرفتگی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز غفارفرد با اشاره به دو حادثه اخیر گازگرفتگی در مناطق گوشه و مادوان یاسوج که ۶ مصدوم بر جای گذاشت، اظهار کرد: همه مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس، به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود: از ابتدای فصل پاییز تا امروز، در مجموع ۷۵ نفر در استان دچار مسمومیت با گاز منوکسید کربن شده‌اند که متأسفانه در این میان ۲ مورد فوتی نیز به ثبت رسیده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی، از شهروندان خواست تا با بررسی و نگهداری مناسب بخاری‌ها، دودکش‌ها و سیستم‌های گرمایشی، از وقوع چنین حوادثی پیشگیری کنند.

گفتنی است گاز منوکسید کربن، گازی بی‌بو و بی‌رنگ است که در اثر احتراق ناقص سوخت‌های فسیلی تولید و می‌تواند در فضای بسته به سرعت موجب مسمومیت و مرگ افراد شود.