مسمومیت دو شهروند یاسوجی بر اثر نشت گاز مونوکسیدکربن

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز غفار فرد از مسمومیت دو شهروند یاسوجی بر اثر گاز منوکسید کربن خبر داد و گفت: دو زن ۴۴ و ۱۲ ساله در منطقه مزدک آقاشفیع یاسوج، بر اثر انتشار گاز مونوکسیدکربن دچار مسمومیت شدند که با حضور به موقع تیم اورژانس ۱۱۵ نجات یافته و با وضعیت پایدار به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی، از شهروندان خواست در فصل سرما نسبت به تهویه مناسب فضای مسکونی و کنترل وسایل گازسوز دقت لازم را داشته باشند.