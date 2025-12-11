  1. استانها
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۵

مسمومیت دو شهروند یاسوجی بر اثر نشت گاز مونوکسیدکربن

یاسوج- رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد از مسمومیت دو شهروند یاسوجی بر اثر نشت گاز مونوکسیدکربن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز غفار فرد از مسمومیت دو شهروند یاسوجی بر اثر گاز منوکسید کربن خبر داد و گفت: دو زن ۴۴ و ۱۲ ساله در منطقه مزدک آقاشفیع یاسوج، بر اثر انتشار گاز مونوکسیدکربن دچار مسمومیت شدند که با حضور به موقع تیم اورژانس ۱۱۵ نجات یافته و با وضعیت پایدار به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی، از شهروندان خواست در فصل سرما نسبت به تهویه مناسب فضای مسکونی و کنترل وسایل گازسوز دقت لازم را داشته باشند.

