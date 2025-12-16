به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، یکی از باورهای نادرست رایج در میان برخی افراد دیابتی این است که قند تنها در گروه قند و شکر وجود دارد و مصرف زیاد میوه، کشمش یا سایر میوه‌های خشک در طول روز مشکلی برای قند خون ایجاد نمی‌کند؛ در حالی که این تصور از نظر علمی صحیح نیست.

قند موجود در میوه‌ها به‌راحتی در بدن جذب شده و می‌تواند موجب افزایش قند خون شود، به‌ویژه زمانی که فیبر میوه حذف شده و به صورت آبمیوه مصرف شود. میوه‌های خشک مانند کشمش و توت نیز اگرچه آب خود را از دست داده‌اند، اما همچنان حاوی قند قابل توجهی هستند و تنها حجم آب آن‌ها کاهش یافته است.

بر اساس توصیه‌های تغذیه‌ای دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، بسیاری از گروه‌های غذایی از جمله نان و غلات، میوه‌ها، سبزیجات، لبنیات، حبوبات و قندهای ساده حاوی کربوهیدرات هستند. نکته اساسی در کنترل قند خون، مصرف مقادیر مشخص و تنظیم‌شده از این گروه‌هاست. مصرف بیش از حد هر یک از منابع کربوهیدرات، حتی میوه‌ها، می‌تواند منجر به افزایش قند خون شود.

به طور مثال، دو قاشق غذاخوری کشمش معادل یک واحد میوه محسوب می‌شود و حدود ۱۵ گرم قند دارد. افراد دیابتی معمولاً مجاز به مصرف ۲ تا ۴ واحد میوه در روز هستند که در صورت تمایل، تنها یک واحد از آن می‌تواند به میوه‌های خشک مانند کشمش اختصاص یابد.

بنابراین، زیاده‌روی در مصرف میوه‌ها و میوه‌های خشک، برخلاف تصور رایج، می‌تواند باعث افزایش قند خون در افراد دیابتی شود و رعایت تعادل و برنامه‌ریزی غذایی برای حفظ سلامت این افراد ضروری است.