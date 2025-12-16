ویژگی نان سالم و نحوه نگهداری آن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، جمعیت ایران علی رغم اینکه یک درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد ولی حدود ۵.۲ درصد گندم جهان را مصرف می‌کند که بیش از سطوح استاندارد بین المللی است که بخشی از این مساله به ضایعات در خانوارها مربوط می‌شود. مسئله ضایعات آرد و نان در طی سالیان متوالی بر اقتصاد کشور خسارت وارد کرده و سهم زیادی از یارانه تخصیصی به نان از طریق ضایعات فیزیکی گندم، آرد و نان از بین می‌رود.

قسمت اعظم ضایعات نان که حدوداً ۳۰ درصد است عملاً در مرحله مصرف ایجاد می‌شود. از عوامل تأثیر گذار بر ضایعات نان می‌توان به قیمت پایین نان، نبود نانوایان با تجربه، از شغل رعایت نکردن اصول صحیح تهیه خمیر، استفاده از جوش شیرین، نمک زیاد و بلانکیت، عدم دقت در پخت، درست نبودن عرضه و توزیع، نازک بودن نان‌ها، نوع آرد تحویلی و کیفیت آرد، نوع دستگاه‌های پخت، نحوه عمل آوری خمیر نان، نحوه نگهداری و مصرف نان توسط مصرف کننده اشاره کرد.

همچنین آلودگی میکروبی مواد اولیه که طی نگهداری غیر بهداشتی ایجاد می‌گردد هم عامل بروز بیماری و هم موجب افزایش آلودگی قارچی و میکروبی نان و افزایش ضایعات می‌گردد.

بنابراین یکی از راهکارهای کاهش ضایعات نحوه خرید درست و نگهداری نان است که می‌تواند ضایعات نان را به طور چشمگیری کاهش دهد.

روش خرید و نگهداری نان: ۱) در هنگام خرید حتماً اجازه دهید بخار نان تخلیه شده و سرد شود. ۲) در زمان انتقال نان به منزل آن را در پوشش پارچه‌ای قرار دهید. ۳) در صورتی که بیش از نیاز یک وعده نان خریده‌اید حتماً نان را قبل از بیات شدن به بُرشهای کوچک تقسیم کرده و در کیسه‌های مخصوص در فریزر نگهداری نمائید. ۴) چند دقیقه قبل از مصرف، نان را از فریزر در آورده و در هوای آزاد نگهداری و یا گرم نموده و مصرف کنید.