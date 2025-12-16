  1. سلامت
  2. تغذیه
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

روزشمار پویش ملی اطلاع رسانی تغذیه سالم:

ویژگی نان سالم و نحوه نگهداری آن

جمعیت ایران علی رغم اینکه یک درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهد ولی حدود ۵.۲ درصد گندم جهان را مصرف می کند که بیش از سطوح استاندارد بین المللی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، جمعیت ایران علی رغم اینکه یک درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد ولی حدود ۵.۲ درصد گندم جهان را مصرف می‌کند که بیش از سطوح استاندارد بین المللی است که بخشی از این مساله به ضایعات در خانوارها مربوط می‌شود. مسئله ضایعات آرد و نان در طی سالیان متوالی بر اقتصاد کشور خسارت وارد کرده و سهم زیادی از یارانه تخصیصی به نان از طریق ضایعات فیزیکی گندم، آرد و نان از بین می‌رود.

قسمت اعظم ضایعات نان که حدوداً ۳۰ درصد است عملاً در مرحله مصرف ایجاد می‌شود. از عوامل تأثیر گذار بر ضایعات نان می‌توان به قیمت پایین نان، نبود نانوایان با تجربه، از شغل رعایت نکردن اصول صحیح تهیه خمیر، استفاده از جوش شیرین، نمک زیاد و بلانکیت، عدم دقت در پخت، درست نبودن عرضه و توزیع، نازک بودن نان‌ها، نوع آرد تحویلی و کیفیت آرد، نوع دستگاه‌های پخت، نحوه عمل آوری خمیر نان، نحوه نگهداری و مصرف نان توسط مصرف کننده اشاره کرد.

همچنین آلودگی میکروبی مواد اولیه که طی نگهداری غیر بهداشتی ایجاد می‌گردد هم عامل بروز بیماری و هم موجب افزایش آلودگی قارچی و میکروبی نان و افزایش ضایعات می‌گردد.

بنابراین یکی از راهکارهای کاهش ضایعات نحوه خرید درست و نگهداری نان است که می‌تواند ضایعات نان را به طور چشمگیری کاهش دهد.

روش خرید و نگهداری نان: ۱) در هنگام خرید حتماً اجازه دهید بخار نان تخلیه شده و سرد شود. ۲) در زمان انتقال نان به منزل آن را در پوشش پارچه‌ای قرار دهید. ۳) در صورتی که بیش از نیاز یک وعده نان خریده‌اید حتماً نان را قبل از بیات شدن به بُرشهای کوچک تقسیم کرده و در کیسه‌های مخصوص در فریزر نگهداری نمائید. ۴) چند دقیقه قبل از مصرف، نان را از فریزر در آورده و در هوای آزاد نگهداری و یا گرم نموده و مصرف کنید.

    • جواد IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      به نظر من این که گفته شود نان ارزان است یک نوع توجیه همیشگی برای گران کردن چند باره آن است چون هر چه نان گران شود جیب نانواها حالا حالا ها وحالاحالاها پر نمیشه،به نظر من باید دولت اردو به طور مستقیم به هر فرد و کدملی وبه صورت ماهانه ویا شش ماهه ویا سالانه بده ودر رسانه های همه گانی آموزش پخت انواع نان را بدهد که هرکسی خودش برای خودش و خانواده‌اش نان درست کند البته در مراحل ابتدایی احتمال خراب شدن داره اما بطور یقین در عرض یکی دوماه همه مطمعنا بلد میشن

