به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، با وجود بارش شدید باران و طوفان در غزه طی شب گذشته که مصیبتهای مردم محاصره شده و جنگ زده غزه در چادرهای آوارگان را دوچندان کرده است، ارتش رژیم صهیونیستی نیز به حملات گاه و بیگاه خود به این منطقه ادامه داد.
در همین رابطه خبرنگار المیادین گزارش داد که خودروهای جنگی رژیم اشغالگر صهیونیستی در شرق محله الزیتون در جنوب شرقی شهر غزه اقدام به تیراندازی کردند.
بر اساس این گزارش گلوله باران توپخانهای این رژیم در جنوب غربی شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه نیز ادامه پیدا کرد.
جنگندههای رژیم صهیونیستی همچنین به شرق شهر غزه حمله کردند.
تداوم حملات صهیونیستها به کرانه باختری و زخمی شدن چند نفر
در ادامه تشدید عملیات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، بامداد امروز دهها یگان نظامی این رژیم به صورت هم زمان به شهرها و روستاهای مختلف یورش بردند.
منابع محلی از حمله نظامیان اشغالگر به شهرها و مناطقی از جمله بیت امر، بنینعیم، دورا و حاره الجعبری در الخلیل، سلواد، بیتونیا، کوپر و رفیدیا در رام الله، عتّیل و علّار در طولکرم، عرابه در جنین، عصیره شمالی و نابلس، العبیدیه و العروج در بیت لحم، و همچنین شهر اریحا خبر دادند.
بر اساس این گزارشها، نظامیان صهیونیست در جریان این یورشها با حمله به منازل شهروندان، اقدام به بازرسی خانهها و ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان، به ویژه زنان و کودکان کردند.
در برخی مناطق از جمله عتّیل در شمال طولکرم، نظامیان اسرائیلی از گلوله جنگی و منور استفاده کردند.
هلال احمر فلسطین اعلام کرد در پی حمله شهرکنشینان به یک خانواده فلسطینی در منطقه العوجا در نزدیکی اریحا، پنج نفر شامل پدر، مادر و سه دختر خردسال زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.
همچنین منابع محلی از بازداشت چند شهروند، از جمله یک دختر در عصیره شمالی و دو جوان در بیتونیا و عتّیل خبر دادند.
این یورشهای گسترده در حالی ادامه دارد که کرانه باختری طی ماههای اخیر شاهد افزایش بیسابقه خشونتهای نظامیان و شهرکنشینان صهیونیست بوده است.
