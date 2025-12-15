به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان «نجات کودکان» در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» که خبرگزاری سبأ یمن آن را رصد کرده، اعلام کرد: «اسرائیل» رکورد بالاترین میزان کشتار کودکان را در کرانه باختری به ثبت رسانده است.

به گزارش این سازمان بین‌المللی، کلاس‌های آموزش درمانی برگزار شده از سوی این سازمان در برخی مناطق کرانه باختری متوقف شده است.

این سازمان اعلام کرد که تنها دو هفته پیش ناچار شده است کلاس‌های آموزش درمانی و فعالیت‌های مرتبط با حمایت از کودک، از جمله حمایت از سلامت روان آنها را در برخی مناطق کرانه باختری متوقف کند.