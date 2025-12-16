هشدار دولت غزه در مورد تلفات گسترده شرایط آب و هوایی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، یحیی السراج رئیس اتحادیه شهرداری‌های غزه با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی به منطقه، در سایه تخریب گسترده زیرساخت‌ها و تشدید بحران انسانی، نسبت به خطرات جدی شرایط آب و هوایی جدید هشدار داد.

وی ابراز داشت که منطقه هنوز در نتیجه شرایط آب و هوایی گذشته بهبود نیافته است و سامانه جوی فعلی خطرات را برای ساکنان و آوارگان دوچندان می‌کند.

این اظهارات در شرایطی مطرح شد که طوفان و باران‌های شدید دیشب، باعث غرق شدن و پراکنده شدن صدها چادر آوارگان در غرب شهر غزه شد.

بیشتر خسارات ناشی از بادهای شدید و باران در مناطق شالیهات و تل الهوی متمرکز بود. در همین رابطه مقامات محلی نسبت به غرق شدن چادرها و مراکز پناهگاهی به ویژه در مناطق کم ارتفاع و پرجمعیت، با توجه به نبود سرپناه امن و وسایل گرمایشی هشدار دادند.

این مقام غزه ادامه داد که تیم‌های اورژانس و دفاع مدنی با امکانات محدود برای کاهش خسارات و نجات شهروندان تلاش می‌کنند، اما کمبود سوخت مانع از کارکرد ماشین‌آلات و ایستگاه‌های پمپاژ می‌شود و خطر بحران انسانی را افزایش می‌دهد.

دولت غزه در مورد فروپاشی احتمالی ساختمان‌های آسیب‌دیده که آوارگان به اجبار در آن ساکن شده‌اند، هشدار داده و تاکید کردند که این ساختمان‌ها جان غیرنظامیان را تهدید می‌کند.

احتمال تلفات انسانی گسترده در نتیجه شرایط آب و هوایی

از سوی دیگر سازمان دفاع مدنی غزه نسبت به پیامدهای جدی سامانه جوی کنونی بر غزه در سایه فروپاشی تقریباً کامل سیستم خدماتی پس از جنگ هشدار داد.

محمود بصل، سخنگوی دفاع مدنی گفت که تخریب اکثر ماشین‌آلات و تجهیزات آن توسط اشغالگران و کمبود تجهیزات سنگین، پمپ‌ها و سوخت، توانایی پاسخگویی به هرگونه وضعیت اضطراری را بسیار محدود می‌کند.

وی با اشاره به اینکه وضعیت میدانی تحمل شرایط کنونی جوی را ندارد، ابراز داشت که سامانه جوی فعلی ممکن است منجر به تلفات انسانی گسترده شود.

این در حالی است که باد و باران شدید، چادرهای شکننده و ساختمان‌های آسیب‌دیده را در هر لحظه در معرض خطر فروپاشی قرار می‌دهد. همچنین هزاران خانواده در مناطق کم ارتفاع و باز بدون وسایل حفاظتی زندگی می‌کنند که آنها را در معرض خطر غرق شدن و سرمای شدید قرار می‌دهد.

این سازمان با تأکید بر اینکه سیاست برپایی چادرها در شرایط جوی فعلی دیگر برای زندگی مناسب نیست، از جامعه بین‌المللی و نهادهای بشردوستانه خواست فوراً برای تأمین سرپناه امن و وسایل حفاظتی اقدام کنند.