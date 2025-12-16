لاپید: نتانیاهو لکه ننگ اسرائیل در جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، یائیر لاپید، رئیس جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی، با حمله‌ای تند به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم گفت که او به لکه ننگی برای رژیم صهیونیستی در سراسر جهان تبدیل شده است.

این اظهارات در پی اقدام جنجالی دیروز امیر اوحانا رئیس کنست رژیم صهیونیستی مطرح شد که طی آن اوحانا، رائول لاتوری، رئیس مجلس نمایندگان پاراگوئه را به دادگاه مرکزی تل‌آویو برد تا با نتانیاهو که به اتهام فساد در حال محاکمه بود، دیدار کند.

‌دادگاه رژیم صهیونیستی پیش از این درخواست نتانیاهو برای لغو حضورش به بهانه دیدار با مقامات خارجی را رد کرده و تنها با کاهش زمان جلسه موافقت کرده بود.

انتشار تصاویر و ویدئوهایی از دست دادن نتانیاهو با مقام پاراگوئه‌ای در راهروهای دادگاه، موجی از واکنش‌ها و انتقادها را در محافل سیاسی رژیم صهیونیستی برانگیخت.

لاپید در پیامی در شبکه ایکس نوشت: به جای بردن رئیس پارلمان پاراگوئه به نیر عوز، او را به جلسه دادگاه آوردند؛ این مایه ننگ است. وی افزود: نتانیاهو امروز به لکه ننگی برای اسرائیل در برابر جهان بدل شده است.

نتانیاهو در سه پرونده فساد با اتهاماتی مواجه است که در صورت محکومیت می‌تواند به زندان او منجر شود؛ پرونده‌هایی که همچنان سرنوشت نامعلومی دارند. او پیش‌تر درخواست عفو از اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، ارائه کرده، اما سرنوشت این درخواست هنوز مشخص نشده است.