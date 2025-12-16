  1. بین الملل
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۳

احتمال انحلال پارلمان اسرائیل؛ نتانیاهو تهدید شد

به دنبال تشدید بحران کمبود نیروی انسانی در ارتش رژیم صهیونیستی و احساس خطر احزاب حریدی نسبت به خدمت اجباری این احزاب کابینه نتانیاهو را تهدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب ۴۸، منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که احزاب حریدی (یهودیان تندرو) بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم را تهدید کرده‌اند که اگر روند بررسی قانون معافیت حریدی ها از سربازی اجباری را تسریع نکند به سمت انحلال پارلمان و انتخابات زودهنگام حرکت خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، احزاب مذکور رکن اصلی ائتلاف حاکم بر اراضی اشغالی را تشکیل می‌دهند و چنین تهدیداتی می‌تواند آینده کابینه نتانیاهو را در معرض خطر قرار دهد.

پیشتر نیز حزب شاس با ۱۱ نماینده و حزب یهودت هتوراه با هفت نماینده نتانیاهو را به ساقط کردن کابینه‌اش تهدید کرده بودند. دوره پارلمان کنونی رژیم صهیونیستی در اکتبر ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد و اجرایی شدن این تهدیدات باعث می‌شود اسرائیل به سمت انتخابات زودهنگام حرکت کند.

ائتلاف حاکم بر اراضی اشغالی ۶۸ کرسی از میان ۱۲۰ کرسی پارلمان را در اختیار دارد و حداقل به ۶۱ کرسی برای تداوم فعالیت خود نیاز دارد.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی به دلیل کمبود نیروی انسانی به دنبال جذب حریدی ها که ۱۳ درصد از ساکنان اراضی اشغالی را تشکیل می‌دهند است.

