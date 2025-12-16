چمران: رشد جمعیت تهران کمتر از متوسط کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران با اشاره به دستور جلسه علنی صبح شورای شهر تهران گفت: امروز سیصد و هشتادمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران برگزار میشود. در ابتدای جلسه، سرکار خانم اردبیلی، مسئول مرکز زنان شهرداری تهران، گزارشی از برنامهها و اقدامات انجامشده در مدت کوتاه مسئولیت خود ارائه خواهند داد. پس از آن، موضوع حسابرسی دو مجموعه شهرداری شامل سازمان سرمایهگذاری و سازمان مدیریت پسماند در دستور بررسی شورا قرار دارد و در ادامه نیز تعدادی از پروندههای مربوط به باغات بررسی خواهد شد.
تبلیغات شهری باید اطلاعرسانی باشد
چمران در پاسخ به پرسشی درباره حساسیت شورای شهر نسبت به تبلیغات شهری و برخی تبلیغات جدید در سطح تهران، اظهار کرد: در هر موضع تبلیغاتی، تبلیغات باید بر واقعیتها استوار باشد تا بتواند اثر مثبت بگذارد. تبلیغات غیرواقعی و فراتر از حد معمول درست نیست و از سوی دیگر، اگر کمتر از حد معمول هم اطلاعرسانی شود، کارهایی که انجام شده به مردم منتقل نمیشود.
وی افزود: در شهری به وسعت و گستردگی تهران، بسیاری از اقدامات ممکن است به چشم نیاید و مردم از آنها مطلع نشوند. بنابراین آنچه ما بهعنوان تبلیغات انجام میدهیم، باید در اصل اطلاعرسانی باشد تا مردم بدانند چه اقداماتی صورت گرفته است. شهرداری نباید وارد تبلیغات صرف با آن شکلی شود که شناختهشده و مرسوم است. باید دقیقاً مشخص شود چه چیزی انجام شده، چند درصد آن عملیاتی شده و چه میزان از برنامهها به نتیجه رسیده است، چرا که متأسفانه در برخی موارد هنوز نتایج مشخصی دیده نمیشود.
رشد جمعیت تهران کمتر از متوسط کشور است
رئیس شورای شهر تهران در واکنش به اظهارات اخیر استاندار تهران درباره تراکمفروشی و افزایش جمعیت تهران گفت: در بحث تراکم و جمعیت تهران، بارها توضیح دادهام که رشد جمعیت تهران از متوسط رشد جمعیت کل کشور کمتر است. اگر متوسط رشد کشور را حدود ۱.۶ درصد در نظر بگیریم، رشد جمعیت تهران زیر یک درصد است.
وی تصریح کرد: وقتی از توسعه تهران صحبت میکنیم، منظور توسعه جغرافیایی نیست. ما توسعه عملیاتی و برنامهای را مطرح میکنیم. حتی در زمان تدوین طرح جامع شهر تهران، از مساحت شهر کاسته شد، در حالی که بسیاری از شهرهای دیگر در شورای عالی معماری و شهرسازی به دنبال افزایش سطح شهر خود هستند. ما حدود ۱۰۰ میلیون مترمربع از مساحت شهر تهران کاستیم، چون نمیخواستیم تهران گسترش جغرافیایی پیدا کند.
مشکل اصلی، رشد شهرهای حاشیهای است
چمران ادامه داد: واقعیت این است که تهران از نظر جغرافیایی گسترش پیدا نکرده و جمعیت آن نیز افزایش چشمگیری نداشته است، اما شهرهای حومهای تهران که بهواسطه تهران به وجود آمدهاند، در سالهای گذشته رشد جمعیتی بسیار بالایی داشتهاند؛ برخی از آنها بین ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش جمعیت داشتهاند و همچنان در حال گسترش هستند.
وی با اشاره به موضوع حریم تهران گفت: بحث حذف حریم تهران مطرح شد که ما بهشدت با آن مخالفت کردیم. اصلاً عملیاتی نیست که شهری مثل تهران حریم نداشته باشد. برخی سکونتگاهها که مشخص نیست چگونه و از کجا شکل گرفتهاند، رشد میکنند و مثل بادکنک بزرگ میشوند و در نهایت به تهران میچسبند؛ نمونه آن مناطقی مانند مرتضیگرد است که خارج از نظارت تهران رشد کردهاند. اگر این مناطق زیر نظر مدیریت شهری تهران بودند، قطعاً وضعیت آنها مانند منطقه ۱۹ یا سایر مناطق شهر تهران میشد.
تهران تراکمفروشی به معنای گسترش شهر ندارد
رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: اینکه گفته میشود تهران در حال افزایش جمعیت یا گسترش جغرافیایی است، بیشتر یک بحث ظاهری است و با واقعیت تطابق ندارد. اگر چنین ادعایی وجود دارد، باید با آمار و اسناد نشان داده شود. خوشبختانه چنین روندی در تهران وجود ندارد، اما متأسفانه شهرهایی که روزگاری جمعیت چند هزار نفری داشتند، امروز به ۸۰۰ هزار نفر جمعیت رسیدهاند و به شهرستان تبدیل شدهاند؛ مانند مناطقی در اطراف چهاردانگه. همه این شهرها حریم دارند، اما تهران نباید حریم نداشته باشد.
تغییرات مدیریتی و ناپایداری مسئولیتها
چمران در پاسخ به پرسشی درباره تغییرات مدیریتی در شهرداری تهران گفت: شورا علاقهای به دخالت در انتصابات ندارد، اما بارها چه بهصورت کتبی و چه شفاهی، بیش از ۱۰ بار تأکید کردهایم که ناپایداری در مسئولیتها، مگر در مواردی که مشکلات جدی وجود داشته باشد، کار درستی نیست.
وی افزود: اینکه مدیری از سمتی برکنار شود و پس از مدتی دوباره به همان سمت بازگردد، باید از کسانی که این تصمیم را گرفتهاند پرسیده شود. اگر عملکرد او خوب بوده، چرا کنار گذاشته شده و اگر خوب نبوده، چرا دوباره منصوب شده است؟
نمایشگاه شهر آفتاب و نمونهای از مدیریت تخصصی
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به تغییر مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب گفت: در این مورد، مدیر متخصصی کنار گذاشته شده بود و فرد جدیدی جایگزین شد که بعداً از شهرداری خارج شد. در نهایت توصیه شد همان فردی که سابقه و عملکرد مناسبی داشت، دوباره مستقر شود که فعلاً این اتفاق افتاده و امیدواریم عملکرد خوبی داشته باشد.
تاکسیرانی و سایر موضوعات
چمران در پایان با اشاره به برخی موضوعات دیگر از جمله مدیریت موقت در تاکسیرانی گفت: برخی انتصابات بهصورت موقت انجام شده، چون بخشی از کارها قابل رها شدن نبوده است. البته من وارد جزئیات اجرایی نمیشوم و نقش شورا بیشتر نظارتی است. درباره موضوعات مرتبط با آئیننامههای دولت و بحثهای پزشکی یا مدارک نیز اگر تغییری قرار باشد انجام شود، باید از سوی دولت اعلام شود و آنچه به تصویب هیئت دولت برسد، بهعنوان قانون اجرا خواهد شد. من در این خصوص نظر خاص یا اطلاع جدیدی ندارم.
