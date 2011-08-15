شهرهای اطراف تهران بدون هیچ قاعده و قانونی در حال باد کردن هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران روز دوشنبه در نشست نمایندگان مجلس و مدیران شهرداری با بیان این که نمایندگان مجلس در ماههای پایانی مسئولیتشان همچنان حمایتهای همه جانبه ای را برای رفع مشکلات شهری داشته اند، گفت: ما مشکلی به نام حریم و محدوده شهر را در تهران داریم. در تهران رشد جمعیتش از رشد جمعیت متوسط کشور کمتر است ولی شهرهای جانبی تهران و حتی روستاهایی مثل مرتضی گرد یکباره جمعیتشان دو برابر می شود و بدون هیچ قاعده و قانونی باد می کنند.

رئیس شورای شهر تاکید کرد: در واقع این شهر تهران نیست که گسترش می یابد، بلکه شهرها و روستاهای اقماری به سمت تهران می آیند.

وی افزود: در طرح جامع، مساحت شهر تهران از 700 کیلومتر مربع به حدود 600 کیلومتر کاهش یافت و این شهرهای دیگر هستند که رشد می کنند و حریم تهران را می گیرند.

چمران با اشاره به رشته تحصیلی خود که معماری است گفت: این را با قطعیت می گوییم اگر فکری برای تعیین تکلیف در مورد حریم و محدوده شهرها نشود، نه تنها تهران بلکه دیگر استان تهران را هم نمی شود جمع کرد.

وی تاکید کرد: بحث حریم و محدوده نیاز به مصوبه مجلس دارد. متاسفانه از سوی یکی از شهرهای جنوبی استان، مصوبه ای را بردند و تصویب کردند که همه مسائل را به هم ریخت و اکنون در حریم تهران با مشکلات زیادی مواجه ایم که باید تعیین تکلیف شود.

رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در بحث حریم و محدوده باید قانون مجلس اصلاح شود و امیدواریم طرح جامع حریم و محدوده نیز در مجلس مصوب شود تا مشکلات حریم در تمام کلانشهرها و شهرهای بزرگ کشور حل شود.

وی افزود: این مشکلات تنها مربوط به تهران نیست و سایر کلان شهرها مانند مشهد، اصفهان و... نیز با مشکل بزرگ شدن بدون قاعده و قانون شهرها و روستاهای اقماری و تبدیل شدن باری بردوش این شهرها مواجه اند.